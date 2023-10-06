Будете печь, пока есть сливы: самый простой осенний пирог к чаю
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Фантастически простой рецепт домашней выпечки
Мы рассказывали, как испечь традиционную яблочную Шарлотку. Теперь делимся рецептом еще одного сезонного пирога – со сливами.
Тесто настолько элементарно, что его можно печь хоть каждый день, если в холодильнике найдутся сливы. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 120 мл молока
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 240 г муки
- по щепотке соли и ванилина
- 500-700 г слив
Для песочной присыпки:
- 90 г сахара
- 130 г муки
- 80 г сливочного масла
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйца, всыпаем сахар, ваниль и соль. Взбиваем все миксером до великолепия.
- Растапливаем масло. Когда немного остынет, вместе с молоком добавляем в тесто. Снова перемешиваем миксером.
- Муку вместе с разрыхлителем поэтапно просеиваем в тесто. Размешиваем до однородности. Тесто трудно сползать с ложки.
- Для присыпки в отдельную миску всыпаем муку, добавляем сахар и прохладное масло. Растираем все пальцами на крошку.
- Форму для выпечки застилаем пергаментом, выливаем равномерно тесто. Половинки слив без косточек выкладываем на тесто срезом вверх.
- Сливы сверху присыпаем сладкой крошкой. При желании в нее можно добавить немного корицы.
- Выпекаем пирог в хорошо разогретой до 200 градусов духовке. Ориентировочное время – примерно 40–45 мин. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Лучше всего нарезать пирог, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как испечь вкусный тыквенный пирог.