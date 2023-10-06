Будете печь, пока есть сливы: самый простой осенний пирог к чаю

Фантастически простой рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как испечь традиционную яблочную Шарлотку. Теперь делимся рецептом еще одного сезонного пирога – со сливами.

Тесто настолько элементарно, что его можно печь хоть каждый день, если в холодильнике найдутся сливы. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

2 яйца

100 г сахара

50 г сливочного масла

120 мл молока

1 чайная ложка разрыхлителя

240 г муки

по щепотке соли и ванилина

500-700 г слив

Для песочной присыпки:

90 г сахара

130 г муки

80 г сливочного масла

Способ приготовления:

В миску разбиваем яйца, всыпаем сахар, ваниль и соль. Взбиваем все миксером до великолепия. Растапливаем масло. Когда немного остынет, вместе с молоком добавляем в тесто. Снова перемешиваем миксером. Муку вместе с разрыхлителем поэтапно просеиваем в тесто. Размешиваем до однородности. Тесто трудно сползать с ложки. Для присыпки в отдельную миску всыпаем муку, добавляем сахар и прохладное масло. Растираем все пальцами на крошку. Форму для выпечки застилаем пергаментом, выливаем равномерно тесто. Половинки слив без косточек выкладываем на тесто срезом вверх. Сливы сверху присыпаем сладкой крошкой. При желании в нее можно добавить немного корицы. Выпекаем пирог в хорошо разогретой до 200 градусов духовке. Ориентировочное время – примерно 40–45 мин. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

Лучше всего нарезать пирог, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как испечь вкусный тыквенный пирог.