Если надоели обычные пирожки: рецепт капустного рулета сэкономит ваши силы и время

Готовится просто, съедается быстро

Если вы любите пирожки с капустой, но готовили их очень часто, то можно разнообразить меню капустным пирогом. Забот с ним гораздо меньше, а на вкус блюдо получается не менее вкусным. Одного рулета хватит, чтобы перекусить всем.

"Школа життя" рассказывает, что для такого пирога капусту можно протушить заранее, спрятать в ZIP-пакете и заморозить. Так вы сэкономите время и усилия и приготовите кушанье гораздо быстрее.

Как приготовить капустный пирог

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.;

соль – 1/2 ч. л.;

сахар – 20 г;

вода комнатной температуры – 30 мл;

подсолнечное масло без запаха – 30 мл;

мука – 100 г;

тушеная капуста – 400 г.

Способ приготовления:

Яйца делим на белки и желтки. Белки сбиваем с солью до мягких пиков, отставляем в сторону. Желтки взбиваем с сахаром в пышную пену, добавляем воду и аккуратно, по стенке посуды вливаем растительное масло. Все перемешиваем миксером. В полученную массу просеиваем муку, добавляем взбитые белки, аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы не опали. У вас должно получиться жидкое, однородное тесто, которое будет медленно стекать с ложки. Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем ковриком или пергаментом. На противень выкладываем капусту ровным слоем, заливаем тестом и отправляем в духовку примерно на 15 минут до золотистого цвета. Не следует капусту пересушивать, иначе она будет крошиться и ломаться. Осторожно переворачиваем на другой коврик, чтобы начинка оказалась сверху. Заворачиваем в рулет, нарезаем и подаем на стол.

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