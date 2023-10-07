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Если надоели обычные пирожки: рецепт капустного рулета сэкономит ваши силы и время

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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За этим рецептом выстроятся в очередь
За этим рецептом выстроятся в очередь. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Готовится просто, съедается быстро

Если вы любите пирожки с капустой, но готовили их очень часто, то можно разнообразить меню капустным пирогом. Забот с ним гораздо меньше, а на вкус блюдо получается не менее вкусным. Одного рулета хватит, чтобы перекусить всем.

"Школа життя" рассказывает, что для такого пирога капусту можно протушить заранее, спрятать в ZIP-пакете и заморозить. Так вы сэкономите время и усилия и приготовите кушанье гораздо быстрее.

Как приготовить капустный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • сахар – 20 г;
  • вода комнатной температуры – 30 мл;
  • подсолнечное масло без запаха – 30 мл;
  • мука – 100 г;
  • тушеная капуста – 400 г.

Способ приготовления:

  1. Яйца делим на белки и желтки. Белки сбиваем с солью до мягких пиков, отставляем в сторону.
  2. Желтки взбиваем с сахаром в пышную пену, добавляем воду и аккуратно, по стенке посуды вливаем растительное масло. Все перемешиваем миксером.
  3. В полученную массу просеиваем муку, добавляем взбитые белки, аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы не опали. У вас должно получиться жидкое, однородное тесто, которое будет медленно стекать с ложки.
  4. Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем ковриком или пергаментом.
  5. На противень выкладываем капусту ровным слоем, заливаем тестом и отправляем в духовку примерно на 15 минут до золотистого цвета. Не следует капусту пересушивать, иначе она будет крошиться и ломаться.
  6. Осторожно переворачиваем на другой коврик, чтобы начинка оказалась сверху. Заворачиваем в рулет, нарезаем и подаем на стол.

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