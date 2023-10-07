Не нужна ни мука, ни духовка: 15 минут - и гора хачапури на тарелке

Вы с удовольствием приготовите и с удовольствием съедите

Хачапури – вкусная и ароматная грузинская выпечка. Если вы ее любите, но не желаете долго стоять на кухне, то этот рецепт для вас.

Для хачапури по рецепту "1 хвилина" вам не придется замешивать тесто, включать духовку и долго возиться на кухне. Такие хачапури вы приготовите через 15 минут, потому что для них нужен… батон. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить хачапури в батоне

Ингредиенты:

6 кусочков батона;

300 г творога;

50 г твердого сыра;

3 яйца;

100 мл молока;

2 ст. л. растительного масла;

2 веточки укропа;

1 щепотка куркумы;

соль, перец.

Способ приготовления:

Творог посолите, смешайте с мелко нарезанным укропом. Твердый сыр натрите, смешайте с творожной массой. В яйцах отделите желтки от белков. Желтки оставьте в скорлупе. Белки взбейте с солью и куркумой с помощью венчика. В смесь влейте молоко, перемешайте до однородного состояния. Возьмите два кусочка батона. В одном вырежьте мякоть таким образом, чтобы осталась невредимая корочка. Другой кусок намажьте творожной намазкой, сверху положите вырезанную коробочку и прижмите к начинке. У вас должна получиться похожая на хачапури лодочка. Обваляйте ее в белковой смеси, выложите на разогретую с растительным маслом сковороду обрезанной стороной вниз и жарьте на среднем огне 3-4 минуты. Через указанный срок хачапури переверните, а внутрь добавьте желток. Пожарьте под закрытой крышкой 2 минуты и подавайте на стол.

Рекомендуем также приготовить хачапури на основе для пиццы по рецепту "Телеграфа". Легко и просто у вас получится потрясающее блюдо.