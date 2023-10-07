Будут втрое вкуснее: просто добавьте в печеночные котлеты один ингредиент

Лучше рецепта вы не найдете

Печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно готовить как самостоятельное блюдо, также из печени можно готовить вкусные салаты.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим невероятные печеночные котлеты. Почему невероятны? Потому что при приготовлении мы добавим картофель — именно он сделает котлетки более вкусными, сочными и нежными. Попробуем?

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

куриная печень – 650 г;

картофель – 3 шт.;

лук – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 4 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.;

сел, черный перец (молотый) – по своему вкусу;

зелень – 1 пучок.

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундирах, очистите. Печень промойте и очистите от всего лишнего. Через мясорубку или блендер пропустите лук, печень и отварной картофель. Зелень и чеснок измельчите и вместе с панировочными сухарями и яйцом отправьте в фарш. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выложите печеночный фарш на сковороду и жарьте котлеты на среднем огне 2-3 минуты, пока они не подрумянятся. Переверните котлеты, убавьте огонь, накройте крышкой сковороду и жарьте еще 3 минуты.

Готовые котлеты подавайте с любимым соусом и картофельным пюре. Приятного аппетита, наслаждайтесь.