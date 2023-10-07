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Будут втрое вкуснее: просто добавьте в печеночные котлеты один ингредиент

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ресторанное блюдо приготовить дома просто
Ресторанное блюдо приготовить дома просто. Фото babusyni-retsepty

Лучше рецепта вы не найдете

Печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно готовить как самостоятельное блюдо, также из печени можно готовить вкусные салаты.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим невероятные печеночные котлеты. Почему невероятны? Потому что при приготовлении мы добавим картофель — именно он сделает котлетки более вкусными, сочными и нежными. Попробуем?

Как приготовить печеночные котлеты

Ингредиенты:

  • куриная печень – 650 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • лук – 2 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 4 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • сел, черный перец (молотый) – по своему вкусу;
  • зелень – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в мундирах, очистите. Печень промойте и очистите от всего лишнего.
  2. Через мясорубку или блендер пропустите лук, печень и отварной картофель.
  3. Зелень и чеснок измельчите и вместе с панировочными сухарями и яйцом отправьте в фарш. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выложите печеночный фарш на сковороду и жарьте котлеты на среднем огне 2-3 минуты, пока они не подрумянятся.
  5. Переверните котлеты, убавьте огонь, накройте крышкой сковороду и жарьте еще 3 минуты.

Готовые котлеты подавайте с любимым соусом и картофельным пюре. Приятного аппетита, наслаждайтесь.

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#Рецепты #Печень #Котлеты #Готовим дома