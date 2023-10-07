Будут втрое вкуснее: просто добавьте в печеночные котлеты один ингредиент
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Лучше рецепта вы не найдете
Печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно готовить как самостоятельное блюдо, также из печени можно готовить вкусные салаты.
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим невероятные печеночные котлеты. Почему невероятны? Потому что при приготовлении мы добавим картофель — именно он сделает котлетки более вкусными, сочными и нежными. Попробуем?
Как приготовить печеночные котлеты
Ингредиенты:
- куриная печень – 650 г;
- картофель – 3 шт.;
- лук – 2 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- панировочные сухари – 4 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- сел, черный перец (молотый) – по своему вкусу;
- зелень – 1 пучок.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундирах, очистите. Печень промойте и очистите от всего лишнего.
- Через мясорубку или блендер пропустите лук, печень и отварной картофель.
- Зелень и чеснок измельчите и вместе с панировочными сухарями и яйцом отправьте в фарш. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Ложкой выложите печеночный фарш на сковороду и жарьте котлеты на среднем огне 2-3 минуты, пока они не подрумянятся.
- Переверните котлеты, убавьте огонь, накройте крышкой сковороду и жарьте еще 3 минуты.
Готовые котлеты подавайте с любимым соусом и картофельным пюре. Приятного аппетита, наслаждайтесь.