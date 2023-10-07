Печеные "розочки": такой картофель по-французски влюбит в себя каждого

Рецепт покорил мир, покорит и вас

Мы уже готовили большое количество блюд из картофеля. Однако сегодня мы приготовим картофель по-особенному и удивим своих близких.

Рецепт картофеля Анна придумал в 1870 году французский шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере и посвятил ее известной куртизанке Анне Делион. Блюдо от Smachnonews выкладывается в форму тонкими лепестками и поэтому похоже на цветок розы. Идем готовить?

Как приготовить картофель Анна

Ингредиенты на 2 порции:

400 граммов картофеля;

50 гр. растопленного сливочного масла;

черный молотый перец;

соль;

мускатный орех.

Способ приготовления:

Картофель моем, чистим и перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем соль, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 3 минуты. Сливаем воду. Слегка охлажденный картофель нарезаем тонкими ломтиками. Жаростойкую форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем ломтики картофеля так, чтобы он образовывал цветок. Каждый слой "лепестков" солим, перчим и добавляем тертый мускатный орех. Таким образом наполняем всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 220 градусов. Готовим картошку Анна 35 – 40 минут для маленьких формочек и около часа для большой.

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