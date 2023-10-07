Печеные "розочки": такой картофель по-французски влюбит в себя каждого
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Рецепт покорил мир, покорит и вас
Мы уже готовили большое количество блюд из картофеля. Однако сегодня мы приготовим картофель по-особенному и удивим своих близких.
Рецепт картофеля Анна придумал в 1870 году французский шеф-повар известного парижского ресторана Адольф Дюглере и посвятил ее известной куртизанке Анне Делион. Блюдо от Smachnonews выкладывается в форму тонкими лепестками и поэтому похоже на цветок розы. Идем готовить?
Как приготовить картофель Анна
Ингредиенты на 2 порции:
- 400 граммов картофеля;
- 50 гр. растопленного сливочного масла;
- черный молотый перец;
- соль;
- мускатный орех.
Способ приготовления:
- Картофель моем, чистим и перекладываем в кастрюлю с холодной водой. Добавляем соль, ставим на огонь, доводим до кипения и варим 3 минуты.
- Сливаем воду. Слегка охлажденный картофель нарезаем тонкими ломтиками.
- Жаростойкую форму для выпекания смазываем маслом, выкладываем ломтики картофеля так, чтобы он образовывал цветок.
- Каждый слой "лепестков" солим, перчим и добавляем тертый мускатный орех.
- Таким образом наполняем всю форму, поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 220 градусов. Готовим картошку Анна 35 – 40 минут для маленьких формочек и около часа для большой.
Ранее мы рассказывали, как любят есть картофель в Нидерландах. Удивите близких невероятным блюдом по рецепту "Телеграфа".