Все ингредиенты найдете в холодильнике: простой рецепт пикантного куриного филе
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Так вкусно, что будете готовить снова и снова
Куриное филе мы едим почти каждый день. Оно очень нежное, поэтому быстро готовится и всегда выручает. Его можно пожарить, потушить, запечь или приготовить на пару.
Сегодня мы приготовим куриное филе необычно. "Господинька" предлагает пожарить его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, а потому такое блюдо будут просить снова и снова. Попробуйте раз – и будете готовить постоянно!
Как приготовить куриное филе
Ингредиенты:
- лимонный сок – 1/3 лимона;
- средние яйца – 2 шт.;
- петрушка – пучок;
- мука – 50 г;
- куриное филе – 500 г;
- соль, перец – по своему вкусу;
- масло – для жарки.
Способ приготовления:
- В глубокую миску выжимаем сок лимона и добавляем яйца. Туда же добавляем мелко нарезанную петрушку и муку. Все тщательно перемешиваем венчиком.
- Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим и перчим с двух сторон.
- Кусочки куриного филе отправляем в подготовленный кляр и все тщательно перемешиваем.
- Сковороду разогреваем, вливаем растительное масло. Туда же выкладываем кусочки курицы, жарим куриное филе до золотистой корочки с каждой стороны.
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