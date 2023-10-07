Все ингредиенты найдете в холодильнике: простой рецепт пикантного куриного филе

Так вкусно, что будете готовить снова и снова

Куриное филе мы едим почти каждый день. Оно очень нежное, поэтому быстро готовится и всегда выручает. Его можно пожарить, потушить, запечь или приготовить на пару.

Сегодня мы приготовим куриное филе необычно. "Господинька" предлагает пожарить его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, а потому такое блюдо будут просить снова и снова. Попробуйте раз – и будете готовить постоянно!

Как приготовить куриное филе

Ингредиенты:

лимонный сок – 1/3 лимона;

средние яйца – 2 шт.;

петрушка – пучок;

мука – 50 г;

куриное филе – 500 г;

соль, перец – по своему вкусу;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

В глубокую миску выжимаем сок лимона и добавляем яйца. Туда же добавляем мелко нарезанную петрушку и муку. Все тщательно перемешиваем венчиком. Куриное филе режем на небольшие кусочки, солим и перчим с двух сторон. Кусочки куриного филе отправляем в подготовленный кляр и все тщательно перемешиваем. Сковороду разогреваем, вливаем растительное масло. Туда же выкладываем кусочки курицы, жарим куриное филе до золотистой корочки с каждой стороны.

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