Сытный завтрак по-французски: с этой запеканкой не проголодаетесь до самого обеда

Просто, вкусно и невероятно сытно

Мы любим самые разнообразные запеканки. Мы готовим запеканки из творога, с кабачками и ягодами.

Сегодня вместе с Shuba предлагаем приготовить запеканку по-французски — с сосисками, болгарским перцем, сыром, сливками и кусочками белого хлеба. Это отличный вариант сытного блюда для всей семьи. Кстати, называется она кассероль. Это слово возникло от провансальского "cassa" — кастрюля, и сегодня оно означает большую глубокую кастрюлю и отдельно пищу, которую приготовили именно в этой посуде. Пробуем?

Как приготовить кассероль с сосисками

Ингредиенты на 10 порций для формы размером 35×22 см:

сосиски — 450 г;

лук желтый репчатый — 0.5 шт.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

яйца куриные — 10 шт.;

сливки 15% — 1.4 стакана;

горчица — 1.5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец душистый молотый — 0.7 ч. л.;

твердый тертый сыр — 2 стакана;

батон — 1.5 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Подготовьте ингредиенты: очистите и измельчите лук и перец, измельчите. Батон нарежьте крупными квадратиками. Большую сковороду разогрейте на среднем огне. Добавьте сосиски и размельчите их деревянной ложкой на небольшие кусочки. Готовьте 6-8 минут. К сосискам отправьте красный болгарский перец, лук, готовьте еще 3 минуты. Переложите все на тарелку для охлаждения. Яйца, сливки, горчицу, острый соус (по желанию), соль и перец взбейте в большой миске. Отправьте в массу 1,5 стакана тертого сыра, кубики батона, сосиски с перцем и луком, все перемешайте, переложите все в форму для запекания и разровняйте. Накройте алюминиевой фольгой и отправьте в духовку на 50 минут. Через указанное время снимите фольгу, выложите сверху половину стакана оставшегося сыра. В духовке увеличьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 10-15 минут. Центр запеканки должен затвердеть, а верх стать золотистого цвета. Дайте отдохнуть 10 минут при комнатной температуре и подавайте.

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