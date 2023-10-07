Один ингредиент сделает тушеную капусту невероятно нежной: необычный рецепт

Кто бы мог подумать, что это так вкусно и просто

В это сложно поверить, но из нескольких простых ингредиентов можно приготовить вкуснейшее блюдо — тушеную капусту. А если добавить туда один ингредиент, капусточка станет идеальной.

Кто бы мог подумать, что этот один продукт — сметана. TheLime предлагает рецепт идеальной тушеной капусты из простых ингредиентов. Проверим?

Как приготовить тушеную капусту со сметаной

Ингредиенты:

капуста — 1,5 кг;

морковь — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 150 мл;

соль и перец — по вкусу;

масло для тушения.

Способ приготовления:

Все овощи моем, чистим. Нарезаем лук и морковь, капусту шинкуем. На разогретой сковороде жарим несколько минут измельченный лук. Добавляем морковь, все вместе жарим 5-7 минут до готовности. К овощам отправляем капусту и тушим перемешивая. Когда капуста немного протушилась, убавляем огонь, накрываем все крышкой и оставляем на 25-30 минут тушиться до полной готовности. Не забываем посолить блюдо. В отдельной емкости соединяем томатную пасту и сметану, перемешиваем и отправляем смесь в небольшую ямку посередине овощной смесь. Подождите, пока смесь закипит, перемешайте и поперчите. Когда капуста хорошо протушитися вместе с заправкой, выключаем огонь, даем блюду немного остыть и подаем на стол.

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