Эта греческая закуска готовится пять минут, съедается за две: невероятно простой рецепт

Вы успеете приготовить даже в случае нежданных гостей

Без разнообразнейших закусок нам сложно представить наш стол. Редко какой семейный обед или ужин обойдется без них, желанны закуски и к праздничному столу.

Если же вы ждете неожиданных гостей, закуска из брюссельской капусты по рецепту "Главреда" — самое то. Готовится она из простых продуктов за пять минут, а разлетится со стола еще быстрее. Попробуем?

Как приготовить закуску из брюссельской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста — 1 шт.;

твердый сыр — 200 гр;

творожный сыр — 300 гр;

сметана или греческий йогурт — 200 гр;

огурец — 1 шт.;

уксус — 2 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

оливковое масло, чеснок — по вкусу;

прованские (итальянские) травы.

Способ приготовления:

Огурцы моем, натираем на крупной терке. Пекинскую капусту моем, разбираем на листья, убираем некрасивые или поломанные, удаляем твердую часть. По желанию можно листья помыть и просушить на бумажном полотенце. Для соуса цацики в глубокой тарелке смешиваем сливочный сыр, сметану или йогурт, огурцы, соль, перец по вкусу, оливковое масло, чеснок и натертый на крупной терке твердый сыр. Хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой. В каждый листочек пекинской капусты заворачиваем цацики и выкладываем на блюдо. Прованские или итальянские травы смешиваем с небольшим количеством оливкового масла и уксусом. Полученной смесью поливаем закуску и подаем к столу.

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