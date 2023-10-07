Укр

Эта греческая закуска готовится пять минут, съедается за две: невероятно простой рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Все будут спрашивать рецепт такой необычной закуски
Все будут спрашивать рецепт такой необычной закуски. Фото golapravda.blog

Вы успеете приготовить даже в случае нежданных гостей

Без разнообразнейших закусок нам сложно представить наш стол. Редко какой семейный обед или ужин обойдется без них, желанны закуски и к праздничному столу.

Если же вы ждете неожиданных гостей, закуска из брюссельской капусты по рецепту "Главреда" — самое то. Готовится она из простых продуктов за пять минут, а разлетится со стола еще быстрее. Попробуем?

Как приготовить закуску из брюссельской капусты

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 1 шт.;
  • твердый сыр — 200 гр;
  • творожный сыр — 300 гр;
  • сметана или греческий йогурт — 200 гр;
  • огурец — 1 шт.;
  • уксус — 2 ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • оливковое масло, чеснок — по вкусу;
  • прованские (итальянские) травы.

Способ приготовления:

  1. Огурцы моем, натираем на крупной терке.
  2. Пекинскую капусту моем, разбираем на листья, убираем некрасивые или поломанные, удаляем твердую часть. По желанию можно листья помыть и просушить на бумажном полотенце.
  3. Для соуса цацики в глубокой тарелке смешиваем сливочный сыр, сметану или йогурт, огурцы, соль, перец по вкусу, оливковое масло, чеснок и натертый на крупной терке твердый сыр. Хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой.
  4. В каждый листочек пекинской капусты заворачиваем цацики и выкладываем на блюдо.
  5. Прованские или итальянские травы смешиваем с небольшим количеством оливкового масла и уксусом. Полученной смесью поливаем закуску и подаем к столу.

Рекомендуем на закуску также приготовить одесский форшмак по рецепту "Телеграфа". Такому блюду будут рады всегда

Теги:
#Рецепт #Закуски #Пекинская капуста #Готовим дома