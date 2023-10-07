Эта греческая закуска готовится пять минут, съедается за две: невероятно простой рецепт
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Вы успеете приготовить даже в случае нежданных гостей
Без разнообразнейших закусок нам сложно представить наш стол. Редко какой семейный обед или ужин обойдется без них, желанны закуски и к праздничному столу.
Если же вы ждете неожиданных гостей, закуска из брюссельской капусты по рецепту "Главреда" — самое то. Готовится она из простых продуктов за пять минут, а разлетится со стола еще быстрее. Попробуем?
Как приготовить закуску из брюссельской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 1 шт.;
- твердый сыр — 200 гр;
- творожный сыр — 300 гр;
- сметана или греческий йогурт — 200 гр;
- огурец — 1 шт.;
- уксус — 2 ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- оливковое масло, чеснок — по вкусу;
- прованские (итальянские) травы.
Способ приготовления:
- Огурцы моем, натираем на крупной терке.
- Пекинскую капусту моем, разбираем на листья, убираем некрасивые или поломанные, удаляем твердую часть. По желанию можно листья помыть и просушить на бумажном полотенце.
- Для соуса цацики в глубокой тарелке смешиваем сливочный сыр, сметану или йогурт, огурцы, соль, перец по вкусу, оливковое масло, чеснок и натертый на крупной терке твердый сыр. Хорошо перемешиваем. Все хорошо перемешиваем силиконовой лопаткой.
- В каждый листочек пекинской капусты заворачиваем цацики и выкладываем на блюдо.
- Прованские или итальянские травы смешиваем с небольшим количеством оливкового масла и уксусом. Полученной смесью поливаем закуску и подаем к столу.
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