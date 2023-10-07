Мало кто знает об этом: один простой трюк сделает картофель по-крестьянски нереально вкусным
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Секрет в том, что сделать с картофелем перед жаркой
Мы рассказывали, что добавить к картофельному пюре, чтобы блюдо стало гораздо вкуснее. Теперь делимся хитрым лайфхаком, который поможет приготовить фантастически вкусный картофель по-крестьянски.
Это очень популярный красив, как на домашней кухне, так и в сетях популярных ресторанов. На Pixelinform как приготовить ее особенно вкусно. Секрет – в подготовке к жарке.
Ингредиенты:
- Картофель
- Масло
- Соль, перец
- Сушеный чеснок
- Горчица
- Паприка
Способ приготовления:
- Картошку моем, чистим и нарезаем сразу на кусочки. Параллельно ставим на огонь кастрюлю с водой.
- Когда вода закипит, кладем кусочки в кипяток и провариваем. Достаточно нескольких минут — крахмал на поверхности картофеля обварится, он станет липким и будет лучше содержать специи и масло маринада.
- Кусочки достаем шумовкой из воды и выкладываем на тарелку или доску. Когда вода испарится, обрушим их в смеси специй. Можно ориентироваться на перечень, приведенный в рецепте, или принять по своему вкусу.
- Затем картофель можно отправить в предварительно разогретую духовку. Время приготовления – около 30 минут при температуре 200 градусов.
Такой картофель получается просто невероятный по текстуре и вкусу. Также мы рассказывали, как приготовить сытную грибную намазку на хлеб.