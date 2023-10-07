Несколько яиц и горсть муки: самый простой праздничный кекс "Зебра"
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Пожалуй, это самая простая домашняя выпечка
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшие и пышные булочки с изюмом. Теперь делимся рецептом простого и нарядного кекса "Зебра".
Чтобы его приготовить, не нужно иметь особых навыков, ни знаний. По рецепту, которым поделились на smachnonews.24tv.ua, кекс выйдет с первого раза.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 150 граммов сахара
- 50 граммов масла
- 50 граммов сливочного масла
- 200 граммов кефира
- 0,5 чайной ложки соды
- 200 граммов муки
- 2 столовых ложки какао.
Способ приготовления:
- Взбиваем куриные яйца с сахаром в пышную белую пену. Добавляем растопленное, но чуть-чуть остывшее сливочное масло, а также вливаем масло.
- Перемешиваем массу в однородное, вливаем кефир и кладем соду — она погасится уже в тесте, кефиром.
- Добавляем просеянную муку и перемешиваем массу в однородную. Тесто делим на две части, в одну из них добавляем какао.
- Выкладываем поочередно тесто слоями в форму. Берем несколько ложек белого теста, на них кладем несколько шоколадных ложек — и так, пока не закончится тесто. Таким образом, оно образует красивые разводы.
- Выпекаем кекс в заранее разогретой духовке. Время выпечки при 170 градусах составляет 60 минут.
Готовый кекс охлаждаем и можно доставать из формы и подавать. Этот рецепт столь же прост и популярен, как классическая Шарлотка.