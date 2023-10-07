Будете готовить только так: самое вкусное мясо по-французски
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Базовый рецепт можно дополнить помидорами, грибами, специями
Мясо по-французски – это вкусные отбивные, нарезанные тонкими ломтиками и запеченные под ароматной сырной корочкой. Интересно, но это блюдо не имеет ничего общего с французской кухней, однако это не делает его менее вкусным.
Приготовить блюдо несложно, главное – не пересушить мясо. При этом можно экспериментировать с дополнительными продуктами, добавляя картофель, помидоры, ананасы или грибы. А рецептом вкусности поделились на портале 1000.menu.
Как приготовить мясо по-французски
Ингредиенты:
- свинина нежирная — 200 г;
- лук — 40 г;
- помидоры — 50 г;
- твердый сыр – 100 г;
- майонез — 30 г;
- подсолнечное масло – 20 мл;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо промойте, промокните бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон кусками толщиной около 1 см.
- Отбейте мясо с обеих сторон, посолите, поперчите, добавьте специи по желанию. Оставьте мясо на 30 минут в холодильнике, если позволяет время.
- Лук и помидоры нарежьте тонкими полукольцами.
- Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите туда мясо одним слоем. Сверху уложите полукольца лука, далее помидоры.
- Смажьте помидоры майонезом, распределяя лопаткой. Сверху натрите сыр.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Чтобы блюдо не пригорело сверху, сначала его можно накрыть фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления снять.
А если вы любите запекать мясо, рекомендуем также приготовить свиную вырезку с хрустящей золотистой корочкой по рецепту "Телеграфа". Это блюдо можно подавать на праздничный стол, есть с другими гарнирами, овощами, хлебом и просто с соусом.