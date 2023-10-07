Будете готовить только так: самое вкусное мясо по-французски

Базовый рецепт можно дополнить помидорами, грибами, специями

Мясо по-французски – это вкусные отбивные, нарезанные тонкими ломтиками и запеченные под ароматной сырной корочкой. Интересно, но это блюдо не имеет ничего общего с французской кухней, однако это не делает его менее вкусным.

Приготовить блюдо несложно, главное – не пересушить мясо. При этом можно экспериментировать с дополнительными продуктами, добавляя картофель, помидоры, ананасы или грибы. А рецептом вкусности поделились на портале 1000.menu.

Как приготовить мясо по-французски

Ингредиенты:

свинина нежирная — 200 г;

лук — 40 г;

помидоры — 50 г;

твердый сыр – 100 г;

майонез — 30 г;

подсолнечное масло – 20 мл;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо промойте, промокните бумажным полотенцем и нарежьте поперек волокон кусками толщиной около 1 см. Отбейте мясо с обеих сторон, посолите, поперчите, добавьте специи по желанию. Оставьте мясо на 30 минут в холодильнике, если позволяет время. Лук и помидоры нарежьте тонкими полукольцами. Форму для запекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Выложите туда мясо одним слоем. Сверху уложите полукольца лука, далее помидоры. Смажьте помидоры майонезом, распределяя лопаткой. Сверху натрите сыр. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Чтобы блюдо не пригорело сверху, сначала его можно накрыть фольгой, а за 10 минут до окончания приготовления снять.

А если вы любите запекать мясо, рекомендуем также приготовить свиную вырезку с хрустящей золотистой корочкой по рецепту "Телеграфа". Это блюдо можно подавать на праздничный стол, есть с другими гарнирами, овощами, хлебом и просто с соусом.