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Забудете о доставке: вкусная пицца на сковороде за считанные минуты

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Прекрасный вариант вкусного завтрака
Прекрасный вариант вкусного завтрака. Фото focus.ua

Такая пицца готовится быстро и в считанные минуты исчезает из тарелок

Настоящую итальянскую пиццу традиционно готовят в дровяной печи или духовке. Однако, если такой возможности нет или вы торопитесь, пицца на сковороде может стать отличной альтернативой.

Набор продуктов для такого блюда минимален, а начинка может быть любой. Рецептом блюда поделилась пользовательница форума "say7".

Как приготовить пиццу на сковороде.

Ингредиенты:

Тесто

  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 пак.
  • Масло растительное – 4 ст. л.
  • Мука – 1 ст. объемом 250 мл
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Начинка

  • Сосиски — 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Твердый сыр — 100 г
  • Кетчуп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйцо взбейте с солью, добавьте сметану и растительное масло, перемешайте.
  2. Добавьте разрыхлитель и муку, перемешайте. Тесто получится липким.
  3. Произвольно нарежьте лук и сосиски.
  4. Сыр натрите на терке.
  5. Выложите тесто на предварительно разогретую сковороду, разровняйте, смажьте кетчупом.
  6. Сверху выложите лук и сосиски, посыпьте сыром.
  7. Накройте крышкой и готовьте пиццу на маленьком огне 10-15 минут.

А если вы любите фаст-фуд, рекомендуем также приготовить корн-доги – сосиски в необычном тесте. Для этого вкусного блюда понадобится совсем немного ингредиентов и немного терпения, ведь корн-доги нужно будет зажарить в масле.

Теги:
#Фаст фуд #Пицца #Готовим дома #Пицца на сковороде