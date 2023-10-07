Забудете о доставке: вкусная пицца на сковороде за считанные минуты
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Такая пицца готовится быстро и в считанные минуты исчезает из тарелок
Настоящую итальянскую пиццу традиционно готовят в дровяной печи или духовке. Однако, если такой возможности нет или вы торопитесь, пицца на сковороде может стать отличной альтернативой.
Набор продуктов для такого блюда минимален, а начинка может быть любой. Рецептом блюда поделилась пользовательница форума "say7".
Как приготовить пиццу на сковороде.
Ингредиенты:
Тесто
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 пак.
- Масло растительное – 4 ст. л.
- Мука – 1 ст. объемом 250 мл
- Сметана – 2 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
Начинка
- Сосиски — 100 г
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Кетчуп – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйцо взбейте с солью, добавьте сметану и растительное масло, перемешайте.
- Добавьте разрыхлитель и муку, перемешайте. Тесто получится липким.
- Произвольно нарежьте лук и сосиски.
- Сыр натрите на терке.
- Выложите тесто на предварительно разогретую сковороду, разровняйте, смажьте кетчупом.
- Сверху выложите лук и сосиски, посыпьте сыром.
- Накройте крышкой и готовьте пиццу на маленьком огне 10-15 минут.
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