Забудете о доставке: вкусная пицца на сковороде за считанные минуты

Такая пицца готовится быстро и в считанные минуты исчезает из тарелок

Настоящую итальянскую пиццу традиционно готовят в дровяной печи или духовке. Однако, если такой возможности нет или вы торопитесь, пицца на сковороде может стать отличной альтернативой.

Набор продуктов для такого блюда минимален, а начинка может быть любой. Рецептом блюда поделилась пользовательница форума "say7".

Как приготовить пиццу на сковороде.

Ингредиенты:

Тесто

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 пак.

Масло растительное – 4 ст. л.

Мука – 1 ст. объемом 250 мл

Сметана – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Начинка

Сосиски — 100 г

Лук – 1 шт.

Твердый сыр — 100 г

Кетчуп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с солью, добавьте сметану и растительное масло, перемешайте. Добавьте разрыхлитель и муку, перемешайте. Тесто получится липким. Произвольно нарежьте лук и сосиски. Сыр натрите на терке. Выложите тесто на предварительно разогретую сковороду, разровняйте, смажьте кетчупом. Сверху выложите лук и сосиски, посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте пиццу на маленьком огне 10-15 минут.

А если вы любите фаст-фуд, рекомендуем также приготовить корн-доги – сосиски в необычном тесте. Для этого вкусного блюда понадобится совсем немного ингредиентов и немного терпения, ведь корн-доги нужно будет зажарить в масле.