Невероятная мясная закуска своими руками: о магазинных деликатесах и не вспомните
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Запеченная сочная буженина станет звездой праздничного стола
Мы рассказывали, как приготовить интересный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом невероятной мясной закуски.
Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или даже добавить в салат вместо колбасы — будет гораздо вкуснее. Рецептом буженины в фольге поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины;
- 40 граммов дижонской горчицы;
- 1 лимон;
- 30 г оливкового масла;
- веточки тимьяна;
- сушеные томаты, чеснок, базилик;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Кусок свинины зачищаем от плёнок. Натираем солью и перцем, обжариваем с обеих сторон на разогретой сковороде. Должна быть золотистая корочка.
- Выкладываем на лист фольги кружочки лимона, тимьян. Сверху на них выкладываем мясо.
- Смазываем свинину со всех сторон горчицей и сухими специями. Плотно заворачиваем.
- В разогретой до 175 градусов духовке выпекаем буженину примерно 50 минут. Снимаем фольгу, когда немного остынет.
Мясо можно подавать горячим или охлажденным — его прекрасно нарезать ломтиками как холодную закуску. Также мы рассказывали, нужно ли действительно мыть мясо перед приготовлением.