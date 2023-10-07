Невероятная мясная закуска своими руками: о магазинных деликатесах и не вспомните

Запеченная сочная буженина станет звездой праздничного стола

Мы рассказывали, как приготовить интересный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом невероятной мясной закуски.

Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или даже добавить в салат вместо колбасы — будет гораздо вкуснее. Рецептом буженины в фольге поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

1,5 кг свинины;

40 граммов дижонской горчицы;

1 лимон;

30 г оливкового масла;

веточки тимьяна;

сушеные томаты, чеснок, базилик;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Кусок свинины зачищаем от плёнок. Натираем солью и перцем, обжариваем с обеих сторон на разогретой сковороде. Должна быть золотистая корочка. Выкладываем на лист фольги кружочки лимона, тимьян. Сверху на них выкладываем мясо. Смазываем свинину со всех сторон горчицей и сухими специями. Плотно заворачиваем. В разогретой до 175 градусов духовке выпекаем буженину примерно 50 минут. Снимаем фольгу, когда немного остынет.

Мясо можно подавать горячим или охлажденным — его прекрасно нарезать ломтиками как холодную закуску. Также мы рассказывали, нужно ли действительно мыть мясо перед приготовлением.