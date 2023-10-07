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Невероятная мясная закуска своими руками: о магазинных деликатесах и не вспомните

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Отличная закуска из свинины
Отличная закуска из свинины. Фото Сегодня

Запеченная сочная буженина станет звездой праздничного стола

Мы рассказывали, как приготовить интересный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом невероятной мясной закуски.

Буженину можно нарезать кусочками или ломтиками, подать в мясную нарезку или даже добавить в салат вместо колбасы — будет гораздо вкуснее. Рецептом буженины в фольге поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины;
  • 40 граммов дижонской горчицы;
  • 1 лимон;
  • 30 г оливкового масла;
  • веточки тимьяна;
  • сушеные томаты, чеснок, базилик;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Кусок свинины зачищаем от плёнок. Натираем солью и перцем, обжариваем с обеих сторон на разогретой сковороде. Должна быть золотистая корочка.
  2. Выкладываем на лист фольги кружочки лимона, тимьян. Сверху на них выкладываем мясо.
  3. Смазываем свинину со всех сторон горчицей и сухими специями. Плотно заворачиваем.
  4. В разогретой до 175 градусов духовке выпекаем буженину примерно 50 минут. Снимаем фольгу, когда немного остынет.

Мясо можно подавать горячим или охлажденным — его прекрасно нарезать ломтиками как холодную закуску. Также мы рассказывали, нужно ли действительно мыть мясо перед приготовлением.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Свинина #Праздничный стол