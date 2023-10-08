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Гора сыра и никакой мороки с тестом: нереально вкусная пицца за считанные минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Приготовить сырную пиццу легко и быстро
Приготовить сырную пиццу легко и быстро. Фото shuba.life

Такой пиццы вы точно не пробовали!

Если вы любитель пиццы и даже пробовали необычную "двойную", то этот рецепт именно для вас. Такой вы точно еще не пробовали.

Рецептом белой пиццы делится с нами Shuba. Обычно пицца состоит из теста, оливкового масла, чеснока, сыра, соли и иногда начинки, включающей шпинат, помидоры и травы. Изюминкой этой пиццы является то, что готовится она без томатного соуса и покрывается белым сыром. Поэкспериментируем?

Как приготовить сырную пиццу

Ингредиенты на 6 порций:

  • основа для пиццы — 250 г;
  • оливковое масло — 15 мл;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • моцарелла — 125 г;
  • пармезан тертый — 15 г;
  • сыр рикотта — 125 г;
  • вяленые томаты — 60 г;
  • базилик, веточка — 10 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рабочую поверхность посыпьте мукой, выложите готовое тесто, растяните в круглый диск диаметром 30 см и сформируйте небольшие бортики.
  2. Оливковое масло смешайте с измельченным чесноком. Полученной смесью намажьте тесто. Сверху посыпьте тертыми моцареллой и пармезаном, выложите рикотту. На сырный шар выложите нарезанные кусочками вяленые помидоры, посолите и поперчите.
  3. Пиццу переложите в духовку и запекайте при 200°C примерно 10-12 минут — корочка должна подрумяниться и расплавиться сыр. Готовую пиццу посыпьте базиликом и подавайте.

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