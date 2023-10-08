Гора сыра и никакой мороки с тестом: нереально вкусная пицца за считанные минуты
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Такой пиццы вы точно не пробовали!
Если вы любитель пиццы и даже пробовали необычную "двойную", то этот рецепт именно для вас. Такой вы точно еще не пробовали.
Рецептом белой пиццы делится с нами Shuba. Обычно пицца состоит из теста, оливкового масла, чеснока, сыра, соли и иногда начинки, включающей шпинат, помидоры и травы. Изюминкой этой пиццы является то, что готовится она без томатного соуса и покрывается белым сыром. Поэкспериментируем?
Как приготовить сырную пиццу
Ингредиенты на 6 порций:
- основа для пиццы — 250 г;
- оливковое масло — 15 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- моцарелла — 125 г;
- пармезан тертый — 15 г;
- сыр рикотта — 125 г;
- вяленые томаты — 60 г;
- базилик, веточка — 10 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рабочую поверхность посыпьте мукой, выложите готовое тесто, растяните в круглый диск диаметром 30 см и сформируйте небольшие бортики.
- Оливковое масло смешайте с измельченным чесноком. Полученной смесью намажьте тесто. Сверху посыпьте тертыми моцареллой и пармезаном, выложите рикотту. На сырный шар выложите нарезанные кусочками вяленые помидоры, посолите и поперчите.
- Пиццу переложите в духовку и запекайте при 200°C примерно 10-12 минут — корочка должна подрумяниться и расплавиться сыр. Готовую пиццу посыпьте базиликом и подавайте.
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