С рецептом справится любой: творожная запеканка будет таять во рту
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По вкусу такая запеканка напоминает чизкейк
Если для сытного и вкусного завтрака перепробованы все рецепты, тогда на очереди этот. Сегодня мы приготовим сырную запеканку, по вкусу напоминающую чизкейк.
Это необычное блюдо по рецепту "ТСН" готовится быстро, тает во рту, а съедается через мгновение. Перед подачей на стол запеканку нужно поставить на время в холодильник — это можно сделать вечером, чтобы утром наслаждаться фантастическим десертом. Таким нежным и вкусным завтраком вы заходите наслаждаться каждый день.
Как приготовить кремовую творожную запеканку — чизкейк
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 200 мл жирных сливок;
- 100 г сахара;
- 1 г ванилина.
- 440 г мягкого творога;
- 30 г кукурузного крахмала или муки.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Способ приготовления:
- Творог, сахар и ванилин положите в глубокую миску, взбейте миксером до полного растворения сахара.
- По одному добавьте яйца, продолжайте взбивать массу миксером. Не переставая взбивать, всыпьте крахмал, далее влейте сливки и перемешайте.
- Форму застелите пергаментом, влейте в нее полученную форму. Отправьте запеканку в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте полчаса — в это время чизкейк должен подняться, затем опуститься.
- Готовой запеканке дайте постоять 4 часа при комнатной температуре, после отправьте на 6 часов в холодильник.
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