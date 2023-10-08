С рецептом справится любой: творожная запеканка будет таять во рту

По вкусу такая запеканка напоминает чизкейк

Если для сытного и вкусного завтрака перепробованы все рецепты, тогда на очереди этот. Сегодня мы приготовим сырную запеканку, по вкусу напоминающую чизкейк.

Это необычное блюдо по рецепту "ТСН" готовится быстро, тает во рту, а съедается через мгновение. Перед подачей на стол запеканку нужно поставить на время в холодильник — это можно сделать вечером, чтобы утром наслаждаться фантастическим десертом. Таким нежным и вкусным завтраком вы заходите наслаждаться каждый день.

Как приготовить кремовую творожную запеканку — чизкейк

Ингредиенты:

3 яйца;

200 мл жирных сливок;

100 г сахара;

1 г ванилина.

440 г мягкого творога;

30 г кукурузного крахмала или муки.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления:

Творог, сахар и ванилин положите в глубокую миску, взбейте миксером до полного растворения сахара. По одному добавьте яйца, продолжайте взбивать массу миксером. Не переставая взбивать, всыпьте крахмал, далее влейте сливки и перемешайте. Форму застелите пергаментом, влейте в нее полученную форму. Отправьте запеканку в разогретую до 220 градусов духовку и выпекайте полчаса — в это время чизкейк должен подняться, затем опуститься. Готовой запеканке дайте постоять 4 часа при комнатной температуре, после отправьте на 6 часов в холодильник.

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