Яркие оладьи полюбят даже дети капризные дети: никто не догадается, из чего они

Дети будут с удовольствием и есть, и готовить

Если ваши детки не любят даже пышных оладий, тогда этот рецепт для вас. От таких необычных ярких оладушек они точно не откажутся. К тому же, для всех будет сюрпризом, из чего они приготовлены.

Foodoboz делится уникальным блюдом, которое понравится всем — такие оладьи удивят и внешним видом, и вкусом, да еще и не повредят фигуре. Все очень удивятся, узнав, что оладьи приготовлены… из моркови. К тому же, если вы не любите слишком сладкую выпечку, вы можете либо вовсе не добавлять в эти оладьи сахар, либо добавить его совсем немного.

Как приготовить морковные оладьи

Ингредиенты:

морковь — 2-3 шт.;

яйца комнатной температуры — 2 шт.;

пшеничная мука — 150-200 гр.;

сахарный песок — 200 гр.;

кефир комнатной температуры — 200 мл.;

соль — на кончике ножа;

корица — 0,5 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Морковь моем, чистим и натираем на крупную терку. Яйца взбиваем венчиком, вилкой или миксером в чистой сухой миске, добавляем сахар, соль, корицу и снова все перемешиваем. В полученную смесь добавляем кефир и натертую морковь, все тщательно перемешиваем. В тесто постепенно, маленькими порциями добавляем муку, перемешиваем до однородного состояния. В нагретую сковороду вливаем растительное масло, нагреваем, выкладываем ложкой оладьи и жарим на минимальном огне с двух сторон.

Готовые оладьи снимаем со сковороды, выкладываем на блюдо и подаем с сахаром и домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!