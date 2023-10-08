Три шага к идеальной закуске: за этим рецептом грибочков охотятся даже повара

Это лучшее, что вы готовили из грибов

Шампиньоны – наверное, один из самых популярных видов грибов. Все это благодаря многим их качествам. У грибов удивительно нежный вкус, при этом мясистая и плотная текстура, которая во многих блюдах может заменить мясо. Шампиньоны — частый ингредиент многих блюд, поскольку они идеально сочетаются с другими продуктами.

Сегодня вместе с Shuba приготовим идеальную закуску из грибов — запеченные шампиньоны в беконе. Три ингредиента, всего 15 минут времени — и блюдо на столе. Насыщенный вкус грибов и жареный бекон насытят друг друга — и у вас получится фантастическая закуска, которая не оставит равнодушным никого. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить запеченные шампиньоны в беконе

Ингредиенты на 8 порций:

шампиньоны — 600 г;

сливочный сыр — 180 г;

бекон, соль, копченая паприка — по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы помойте, очистите, вырежьте ножки, присыпьте солью и паприкой. Каждую шапку гриба начините сливочным сыром и оберните слайсом бекона. Грибы положите на решетку и поджарьте на гриле с обеих сторон до золотистости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить шампиньоны за секунды. Ваша работа превратится в удовольствие.