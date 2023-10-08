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Три шага к идеальной закуске: за этим рецептом грибочков охотятся даже повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Проще рецепта вы не найдете
Проще рецепта вы не найдете. Фото shuba.life

Это лучшее, что вы готовили из грибов

Шампиньоны – наверное, один из самых популярных видов грибов. Все это благодаря многим их качествам. У грибов удивительно нежный вкус, при этом мясистая и плотная текстура, которая во многих блюдах может заменить мясо. Шампиньоны — частый ингредиент многих блюд, поскольку они идеально сочетаются с другими продуктами.

Сегодня вместе с Shuba приготовим идеальную закуску из грибов — запеченные шампиньоны в беконе. Три ингредиента, всего 15 минут времени — и блюдо на столе. Насыщенный вкус грибов и жареный бекон насытят друг друга — и у вас получится фантастическая закуска, которая не оставит равнодушным никого. Попробуйте — и убедитесь сами.

Как приготовить запеченные шампиньоны в беконе

Ингредиенты на 8 порций:

  • шампиньоны — 600 г;
  • сливочный сыр — 180 г;
  • бекон, соль, копченая паприка — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грибы помойте, очистите, вырежьте ножки, присыпьте солью и паприкой.
  2. Каждую шапку гриба начините сливочным сыром и оберните слайсом бекона.
  3. Грибы положите на решетку и поджарьте на гриле с обеих сторон до золотистости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить шампиньоны за секунды. Ваша работа превратится в удовольствие.

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#Рецепт #Закуска #Шампиньоны #Готовим дома