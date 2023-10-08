Один ингредиент - и картошечка получится лучше, чем в Макдональдсе
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Хрустите с удовольствием!
Картофель по-селянски – популярное во всем мире блюдо. Готовиться оно просто, на вкус просто отличное, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине. Картофель по-селянски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри.
Сегодня вместе с "Главредом" мы будем запекать картофель в духовке. Однако у нас будет не классический способ, а более оригинальный способ — в панировочных сухарях. Удивите близких и гостей простым в приготовлении, но невероятно вкусным блюдом.
Как приготовить хрустящую картошку в духовке
Ингредиенты:
- картофель — 1,5 кг;
- масло — 100-110 мл;
- мука — 2 ч. л.;
- панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- приправа для картофеля — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Картофель вымойте, очистите и нарежьте ломтиками. Переложит ее в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 3-4 минуты.
- Слейте воду. К картофелю добавьте масло, натертый чеснок, соль, перец, специи для картофеля, копченую паприку и панировочные сухари. Перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.
- Картофель перекладываем на противень и ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.
Подавайте картофель по-селянски с чесночным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!