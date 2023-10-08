Укр

Один ингредиент - и картошечка получится лучше, чем в Макдональдсе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой картошки в панировке вы еще не пробовали
Такой картошки в панировке вы еще не пробовали. Фото shuba.life

Хрустите с удовольствием!

Картофель по-селянски – популярное во всем мире блюдо. Готовиться оно просто, на вкус просто отличное, а этот овощ всегда есть в наличии дома или в магазине. Картофель по-селянски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри.

Сегодня вместе с "Главредом" мы будем запекать картофель в духовке. Однако у нас будет не классический способ, а более оригинальный способ — в панировочных сухарях. Удивите близких и гостей простым в приготовлении, но невероятно вкусным блюдом.

Как приготовить хрустящую картошку в духовке

Ингредиенты:

  • картофель — 1,5 кг;
  • масло — 100-110 мл;
  • мука — 2 ч. л.;
  • панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • приправа для картофеля — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель вымойте, очистите и нарежьте ломтиками. Переложит ее в кастрюлю, залейте кипятком и проварите 3-4 минуты.
  2. Слейте воду. К картофелю добавьте масло, натертый чеснок, соль, перец, специи для картофеля, копченую паприку и панировочные сухари. Перемешайте, добавьте муку и снова перемешайте.
  3. Картофель перекладываем на противень и ставим в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 30-40 минут.

Подавайте картофель по-селянски с чесночным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома