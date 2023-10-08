Гости будут требовать добавки: без этого салата не обойдется ни один праздничный стол
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Готовьте сразу двойную порцию
Мы любим самые разнообразные салаты и готовим их на своей кухне почти каждый день. Что может быть проще, чем размельчить все ингредиенты, перемешать и заправить?
Рrostoway делится самым простым рецептом сытного салата из куриного филе и шампиньона. Такое сытное блюдо понравится всем: вам – за простоту приготовления, близким – за вкус. Попробуем?
Как приготовить салат из мяса и грибов
Ингредиенты:
- куриное филе — 0,5 кг;
- шампиньоны — 0,5 кг;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3-5 зубков;
- грецкие орехи — 100 г;
- соль;
- растительное масло;
- майонез.
Способ приготовления:
- Куриное филе и яйца отварите до готовности. Остудите, нашинкуйте произвольными кусочками.
- Лук и шампиньоны нарежьте и обжарьте на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Посолите и поперчите по своему вкусу.
- Твердый сыр натрите на терке и смешайте с очищенным и измельченным чесноком. Заправьте все майонезом.
- Грецкие орехи перемелите в блендере.
- Теперь пора формировать салат слоями. Первым слоем выложите куриное филе и нарисуйте на нем тонкую майонезную сетку. Сверху выложите жареные грибы с луком, яйца и сырную массу. Каждый слой слегка смазывайте майонезом.
- Готовый салат посыпьте салат ореховой пудрой и подавайте.
Приготовьте майонез для салата дома по рецепту "Телеграфа". Ваше блюдо будет полезным и вы не будете сомневаться в качестве.