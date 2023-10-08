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Гости будут требовать добавки: без этого салата не обойдется ни один праздничный стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фантастическое блюдо из простых продуктов
Фантастическое блюдо из простых продуктов. Фото prostoway

Готовьте сразу двойную порцию

Мы любим самые разнообразные салаты и готовим их на своей кухне почти каждый день. Что может быть проще, чем размельчить все ингредиенты, перемешать и заправить?

Рrostoway делится самым простым рецептом сытного салата из куриного филе и шампиньона. Такое сытное блюдо понравится всем: вам – за простоту приготовления, близким – за вкус. Попробуем?

Как приготовить салат из мяса и грибов

Ингредиенты:

  • куриное филе — 0,5 кг;
  • шампиньоны — 0,5 кг;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр – 300 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 3-5 зубков;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • соль;
  • растительное масло;
  • майонез.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и яйца отварите до готовности. Остудите, нашинкуйте произвольными кусочками.
  2. Лук и шампиньоны нарежьте и обжарьте на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Посолите и поперчите по своему вкусу.
  3. Твердый сыр натрите на терке и смешайте с очищенным и измельченным чесноком. Заправьте все майонезом.
  4. Грецкие орехи перемелите в блендере.
  5. Теперь пора формировать салат слоями. Первым слоем выложите куриное филе и нарисуйте на нем тонкую майонезную сетку. Сверху выложите жареные грибы с луком, яйца и сырную массу. Каждый слой слегка смазывайте майонезом.
  6. Готовый салат посыпьте салат ореховой пудрой и подавайте.

Приготовьте майонез для салата дома по рецепту "Телеграфа". Ваше блюдо будет полезным и вы не будете сомневаться в качестве.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома