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Ни одна пицца не обойдется без этого домашнего соуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Вкуснятина из того, что есть дома
Вкуснятина из того, что есть дома. Фото shuba.life

15 минут — и соус готов

Самая вкусная домашняя пицца — та, что испечена с домашним соусом. Вот сегодня и приготовим вкуснейшую приправу для любимого блюда.

Простым рецептом соуса с нами делится Shuba. Готовится он просто, получается вкусным. К тому же, он остается свежим в течение недели или больше, если хранить его в герметичном контейнере.

Как приготовить домашний соус для пиццы и пасты

Ингредиенты:

  • томаты — 6 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • лук репчатый — 1/4 шт.;
  • базилик, веточка — 2 шт.;
  • сахар — 3/4 ч. л.;
  • перец чили, порошок — 3/4 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • орегано сушеное — 1/2 ч. л.;
  • соус томатный — 1 ст. л.;
  • масло сливочное 73% — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. С помидоров снимите шкурку любим удобным для вас способом. Три помидора измельчите в блендере.
  2. Чеснок и лук мелко нарежьте. Чеснок обжарьте на растительном масле, затем добавьте лук и готовьте до румяности.
  3. Оставшиеся помидоры нарежьте, уберите косточки, добавьте в сковороду к чесноку и луку и перемешайте.
  4. В полученную массу влейте томатное пюре, отправьте нарезанный базилик, сахар, специи, соль, перемешайте и готовьте под крышкой до загустения — у вас это займет около 5 минут.
  5. Через указанное время добавьте томатный соус и сливочное масло. Все перемешайте и прогрейте. Соус готов.

Этот соус также можно использовать для приготовления пасты и лазаньи, намазать его на бутерброд или закуску из лаваша по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

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#Рецепт #Соус #Пицца #Готовим дома