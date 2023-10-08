Ни одна пицца не обойдется без этого домашнего соуса
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15 минут — и соус готов
Самая вкусная домашняя пицца — та, что испечена с домашним соусом. Вот сегодня и приготовим вкуснейшую приправу для любимого блюда.
Простым рецептом соуса с нами делится Shuba. Готовится он просто, получается вкусным. К тому же, он остается свежим в течение недели или больше, если хранить его в герметичном контейнере.
Как приготовить домашний соус для пиццы и пасты
Ингредиенты:
- томаты — 6 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- лук репчатый — 1/4 шт.;
- базилик, веточка — 2 шт.;
- сахар — 3/4 ч. л.;
- перец чили, порошок — 3/4 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- орегано сушеное — 1/2 ч. л.;
- соус томатный — 1 ст. л.;
- масло сливочное 73% — 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- С помидоров снимите шкурку любим удобным для вас способом. Три помидора измельчите в блендере.
- Чеснок и лук мелко нарежьте. Чеснок обжарьте на растительном масле, затем добавьте лук и готовьте до румяности.
- Оставшиеся помидоры нарежьте, уберите косточки, добавьте в сковороду к чесноку и луку и перемешайте.
- В полученную массу влейте томатное пюре, отправьте нарезанный базилик, сахар, специи, соль, перемешайте и готовьте под крышкой до загустения — у вас это займет около 5 минут.
- Через указанное время добавьте томатный соус и сливочное масло. Все перемешайте и прогрейте. Соус готов.
Этот соус также можно использовать для приготовления пасты и лазаньи, намазать его на бутерброд или закуску из лаваша по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!