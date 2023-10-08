Ни одна пицца не обойдется без этого домашнего соуса

15 минут — и соус готов

Самая вкусная домашняя пицца — та, что испечена с домашним соусом. Вот сегодня и приготовим вкуснейшую приправу для любимого блюда.

Простым рецептом соуса с нами делится Shuba. Готовится он просто, получается вкусным. К тому же, он остается свежим в течение недели или больше, если хранить его в герметичном контейнере.

Как приготовить домашний соус для пиццы и пасты

Ингредиенты:

томаты — 6 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

лук репчатый — 1/4 шт.;

базилик, веточка — 2 шт.;

сахар — 3/4 ч. л.;

перец чили, порошок — 3/4 ч. л.;

соль — по вкусу;

орегано сушеное — 1/2 ч. л.;

соус томатный — 1 ст. л.;

масло сливочное 73% — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

С помидоров снимите шкурку любим удобным для вас способом. Три помидора измельчите в блендере. Чеснок и лук мелко нарежьте. Чеснок обжарьте на растительном масле, затем добавьте лук и готовьте до румяности. Оставшиеся помидоры нарежьте, уберите косточки, добавьте в сковороду к чесноку и луку и перемешайте. В полученную массу влейте томатное пюре, отправьте нарезанный базилик, сахар, специи, соль, перемешайте и готовьте под крышкой до загустения — у вас это займет около 5 минут. Через указанное время добавьте томатный соус и сливочное масло. Все перемешайте и прогрейте. Соус готов.

Этот соус также можно использовать для приготовления пасты и лазаньи, намазать его на бутерброд или закуску из лаваша по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!