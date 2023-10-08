Если дома только филе и немного тыквы: необычный рецепт сытной запеканки для семейного ужина
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Этим ярким блюдом вы захотите и завтракать, и обедать, и ужинать
Опытные кулинары порой в шутку называют тыкву осенним кабачком. Из тыквы можно приготовить такое же огромное количество блюд: от вкуснейших супов до невероятной выпечки.
Запеканка из тыквы по рецепту "Важно знать" — это первоклассный "тыквенный". Нежное, вкусное, яркое и ароматное блюдо можно поднимет настроение и придаст силы. Вы с удовольствием будете наслаждаться блюдом не только на ужин, но и на завтрак, и на обед.
Как приготовить тыквенную запеканку с куриным мясом
Ингредиенты:
- 300 г тыквы;
- 250 г куриного филе;
- 50 г лука;
- 80 мл молока;
- 2 куриных яйца;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль;
- сушеный чеснок;
- молотая паприка;
- пряные травы по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Тыкву необходимо очистить и нарезать средними кубиками. Куриное филе нарежьте маленькими кусочками, лук очистите и измельчите.
- В отдельной посудине взбейте куриные яйца и смешайте их с молоком. Туда же отправьте молотую паприку и пряности, посолите.
- Форму для выпечки смажьте маслом, выложите тыкву и курицу. Все залейте молочно-яичной смесью, сверху посыпьте сушеным чесноком. Запеканку отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Если у вас осталась тыква, рекомендуем приготовить тыквенные котлеты по рецепту "Телеграфа". Вы будете готовить их, пока есть тыква.