Один ингредиент изменит эффект напитка: что добавить в джезву, чтобы кофе больше бодрил

Что добавить к кофе, чтобы больше бодрил

Мы рассказывали, что добавить в джезву с кофе, чтобы напиток приобрел приятный тонкий карамельный вкус. Теперь делимся рецептом джезвы с особо бодрящим эффектом.

Чаще кофе употребляют утром. Однако эффекта от кофеина после выпитого кофе хватает минут на 30-40. Но можно продлить его с помощью дополнительных ингредиентов. Pixelinform предлагает добавить к напитку цикорий.

Ингредиенты:

кофе мелена — 30 г;

цикорий — 10 г;

соль — 1 щепотка;

сахар — 10 г;

холодная вода — 400 мл.

Способ приготовления:

Этого количества ингредиентов хватит на две небольшие чашечки крепкого ароматного напитка. Соль в кофе можно не добавлять, но если вы не хотите, чтобы напиток раскрыл свою природную кислинку – смело кладите. В джезву кладем кофе и цикорий. По желанию добавляем соль и сахар. Вливаем половину воды (она должна быть холодной – это важно). Тогда размешиваем и вливаем вторую половину. Ставим сосуд на огонь. Варим кофе на огне ниже среднего. Когда она начнет подниматься от температуры, но еще не закипит – снимаем и разливаем по чашкам.

Такая будет еще и особенно ароматной. Также мы рассказывали, как выбрать тот кофе, который подойдет именно вам.