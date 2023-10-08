Один ингредиент изменит эффект напитка: что добавить в джезву, чтобы кофе больше бодрил
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Что добавить к кофе, чтобы больше бодрил
Мы рассказывали, что добавить в джезву с кофе, чтобы напиток приобрел приятный тонкий карамельный вкус. Теперь делимся рецептом джезвы с особо бодрящим эффектом.
Чаще кофе употребляют утром. Однако эффекта от кофеина после выпитого кофе хватает минут на 30-40. Но можно продлить его с помощью дополнительных ингредиентов. Pixelinform предлагает добавить к напитку цикорий.
Ингредиенты:
- кофе мелена — 30 г;
- цикорий — 10 г;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 10 г;
- холодная вода — 400 мл.
Способ приготовления:
- Этого количества ингредиентов хватит на две небольшие чашечки крепкого ароматного напитка. Соль в кофе можно не добавлять, но если вы не хотите, чтобы напиток раскрыл свою природную кислинку – смело кладите.
- В джезву кладем кофе и цикорий. По желанию добавляем соль и сахар.
- Вливаем половину воды (она должна быть холодной – это важно). Тогда размешиваем и вливаем вторую половину.
- Ставим сосуд на огонь. Варим кофе на огне ниже среднего. Когда она начнет подниматься от температуры, но еще не закипит – снимаем и разливаем по чашкам.
Такая будет еще и особенно ароматной. Также мы рассказывали, как выбрать тот кофе, который подойдет именно вам.