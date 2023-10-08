Просто добавьте секретный ингредиент: рецепт нежных и воздушных сырников без муки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сделать из сырников потрясающий полезный десерт совсем не сложно
Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, которое вкусно на завтрак или является отличным перекусом. Если дома вдруг не оказалось муки, а приготовить это блюдо хочется, можно заменить его овсянкой.
Важно взять именно хлопья быстрого приготовления, ведь они быстро набухают в тесте. А вот рецептом замечательного блюда с нами поделились на портале "appetito".
Как приготовить сырники с овсянкой?
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 5 ст.л.;
- Сыр 9% — 200 г
- Яйцо – 1 шт.%
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванильный сахар, корица;
- Масло
Способ приготовления:
- Хлопья разделить в соотношении 20% на 80%. Большую часть измельчить в блендере или кофемолке, другая будет панировкой.
- Сыр размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар и корицу, перемешать.
- Вбить яйцо, перемешать.
- Добавить овсяную муку, перемешать и оставить на 15 минут.
- Из теста сформовать сырники, обвалять их в овсяных хлопьях и обжарить на хорошо разогретой сковороде до готовности.
А если вы любите экспериментировать, рекомендуем также приготовить соленые сырники из сулугуни по рецепту "Телеграфа". Именно сыр и петрушка сделают это блюдо незабываемым.