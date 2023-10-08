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Просто добавьте секретный ингредиент: рецепт нежных и воздушных сырников без муки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Самые вкусные сырники, которые удивят каждого
Самые вкусные сырники, которые удивят каждого. Фото helt.store

Сделать из сырников потрясающий полезный десерт совсем не сложно

Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, которое вкусно на завтрак или является отличным перекусом. Если дома вдруг не оказалось муки, а приготовить это блюдо хочется, можно заменить его овсянкой.

Важно взять именно хлопья быстрого приготовления, ведь они быстро набухают в тесте. А вот рецептом замечательного блюда с нами поделились на портале "appetito".

Как приготовить сырники с овсянкой?

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 5 ст.л.;
  • Сыр 9% — 200 г
  • Яйцо – 1 шт.%
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Ванильный сахар, корица;
  • Масло

Способ приготовления:

  1. Хлопья разделить в соотношении 20% на 80%. Большую часть измельчить в блендере или кофемолке, другая будет панировкой.
  2. Сыр размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар и корицу, перемешать.
  3. Вбить яйцо, перемешать.
  4. Добавить овсяную муку, перемешать и оставить на 15 минут.
  5. Из теста сформовать сырники, обвалять их в овсяных хлопьях и обжарить на хорошо разогретой сковороде до готовности.

А если вы любите экспериментировать, рекомендуем также приготовить соленые сырники из сулугуни по рецепту "Телеграфа". Именно сыр и петрушка сделают это блюдо незабываемым.

Теги:
#Овсянка #Десерт #Сырники #Готовим дома