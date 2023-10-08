Просто добавьте секретный ингредиент: рецепт нежных и воздушных сырников без муки

Сделать из сырников потрясающий полезный десерт совсем не сложно

Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, которое вкусно на завтрак или является отличным перекусом. Если дома вдруг не оказалось муки, а приготовить это блюдо хочется, можно заменить его овсянкой.

Важно взять именно хлопья быстрого приготовления, ведь они быстро набухают в тесте. А вот рецептом замечательного блюда с нами поделились на портале "appetito".

Как приготовить сырники с овсянкой?

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 5 ст.л.;

Сыр 9% — 200 г

Яйцо – 1 шт.%

Сахар – 1 ст. л.

Ванильный сахар, корица;

Масло

Способ приготовления:

Хлопья разделить в соотношении 20% на 80%. Большую часть измельчить в блендере или кофемолке, другая будет панировкой. Сыр размять вилкой, добавить сахар, ванильный сахар и корицу, перемешать. Вбить яйцо, перемешать. Добавить овсяную муку, перемешать и оставить на 15 минут. Из теста сформовать сырники, обвалять их в овсяных хлопьях и обжарить на хорошо разогретой сковороде до готовности.

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