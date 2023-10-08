Обычная курятина станет невероятно вкусной: гости точно спросят рецепт этой закуски
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Можно заготовить заранее, а перед застольем только порезать
Мы рассказывали, как приготовить вкусный и сытный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом фантастического мясного рулета. Такая закуска будет подходить любому праздничному столу.
Такой мясной к тому же приготовить достаточно просто. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- куриное филе — 800 г;
- лук – 1 шт.;
- сухари — 30 г;
- соль, перец.
Для начинки:
- вареные яйца — 2 шт.;
- твердый сыр – 120 г;
- масло – 30 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- петрушка.
Способ приготовления:
- Извращаем филе на фарш. Добавляем в готовый фарш соль, перец и панировочные сухари.
- Нужно тщательно вымешать фарш и изрядно отбить его о стол, дно миски или разделочную доску – это делают, чтобы выбить все возможные пузырьки воздуха. Ставим фарш в холодильник на 15 минут.
- Отварные яйца натираем на терке. Таким же образом измельчаем творог, чеснок и масло. Размельчаем петрушку и смешиваем все вместе.
- Разлагаем на столе слой пищевой пленки. Выкладываем на нее фарш. Разравниваем его в форме прямоугольника.
- На полученный мясной прямоугольник выкладываем начинку и сворачиваем в рулет. Закрываем боковые части и залепляем шов.
- Рулет выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и посыпаем сыром. Ставим в предварительно разогретую духовку. При 200 градусах запекаем 20-25 минут.
Лучше всего рулет нарезать после того, как он остынет – так кусочки будут ровными и красивыми. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из цветной капусты.