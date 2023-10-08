Обычная курятина станет невероятно вкусной: гости точно спросят рецепт этой закуски

Можно заготовить заранее, а перед застольем только порезать

Мы рассказывали, как приготовить вкусный и сытный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом фантастического мясного рулета. Такая закуска будет подходить любому праздничному столу.

Такой мясной к тому же приготовить достаточно просто. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

куриное филе — 800 г;

лук – 1 шт.;

сухари — 30 г;

соль, перец.

Для начинки:

вареные яйца — 2 шт.;

твердый сыр – 120 г;

масло – 30 г;

чеснок – 1 зубчик;

петрушка.

Способ приготовления:

Извращаем филе на фарш. Добавляем в готовый фарш соль, перец и панировочные сухари. Нужно тщательно вымешать фарш и изрядно отбить его о стол, дно миски или разделочную доску – это делают, чтобы выбить все возможные пузырьки воздуха. Ставим фарш в холодильник на 15 минут. Отварные яйца натираем на терке. Таким же образом измельчаем творог, чеснок и масло. Размельчаем петрушку и смешиваем все вместе. Разлагаем на столе слой пищевой пленки. Выкладываем на нее фарш. Разравниваем его в форме прямоугольника. На полученный мясной прямоугольник выкладываем начинку и сворачиваем в рулет. Закрываем боковые части и залепляем шов. Рулет выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и посыпаем сыром. Ставим в предварительно разогретую духовку. При 200 градусах запекаем 20-25 минут.

Лучше всего рулет нарезать после того, как он остынет – так кусочки будут ровными и красивыми. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из цветной капусты.