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Обычная курятина станет невероятно вкусной: гости точно спросят рецепт этой закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Готовить его достаточно просто, да и ингредиенты доступны
Готовить его достаточно просто, да и ингредиенты доступны. Фото kulinario.me

Можно заготовить заранее, а перед застольем только порезать

Мы рассказывали, как приготовить вкусный и сытный салат с баклажанами. Теперь делимся рецептом фантастического мясного рулета. Такая закуска будет подходить любому праздничному столу.

Такой мясной к тому же приготовить достаточно просто. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 800 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сухари — 30 г;
  • соль, перец.

Для начинки:

  • вареные яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр – 120 г;
  • масло – 30 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • петрушка.

Способ приготовления:

  1. Извращаем филе на фарш. Добавляем в готовый фарш соль, перец и панировочные сухари.
  2. Нужно тщательно вымешать фарш и изрядно отбить его о стол, дно миски или разделочную доску – это делают, чтобы выбить все возможные пузырьки воздуха. Ставим фарш в холодильник на 15 минут.
  3. Отварные яйца натираем на терке. Таким же образом измельчаем творог, чеснок и масло. Размельчаем петрушку и смешиваем все вместе.
  4. Разлагаем на столе слой пищевой пленки. Выкладываем на нее фарш. Разравниваем его в форме прямоугольника.
  5. На полученный мясной прямоугольник выкладываем начинку и сворачиваем в рулет. Закрываем боковые части и залепляем шов.
  6. Рулет выкладываем в форму, застеленную пергаментом, и посыпаем сыром. Ставим в предварительно разогретую духовку. При 200 градусах запекаем 20-25 минут.

Лучше всего рулет нарезать после того, как он остынет – так кусочки будут ровными и красивыми. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из цветной капусты.

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#Рецепт #Рулет #Курятина #Закуска