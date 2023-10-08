Ароматная осенняя выпечка: этот апельсиновый пирог полюбят ваши близкие

Такой пирог получается нежным, слегка влажным и с невероятным ароматом

Апельсиновый пирог – это сладкая и ароматная выпечка, которая будет прекрасно смаковать до чая. Основным ингредиентом являются сочные апельсины, придающие этому блюду пикантный цитрусовый вкус.

Рецепт приготовления апельсинового пирога достаточно прост и с ним сможет справиться даже новичок. А поделились им на портале "Повар".

Как приготовить пирог с апельсинами?

Ингредиенты:

Апельсины – 1-2 шт. (+ цедра из 1 апельсина);

Мука – 150 г;

Сахар – 300 г;

Вода — 100 мл;

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

Яйца – 4 шт.;

Сливочное масло – 150 г;

Способ приготовления:

Смешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая 100-120 г сахара с водой (сироп должен слегка загустеть). Выложите в сироп нарезанные тонкими кружочками апельсины и на медленном огне под крышкой прокипятите в течение 7-8 минут. К оставшемуся сахару добавьте яйца, взбейте. Добавьте предварительно размягченное масло, перемешайте в однородную массу. Добавьте цедру одного апельсина, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте ее в полученную смесь. Тесто должно получиться довольно жидким. Форму для выпечки застелите пергаментом, на дно выложите проваренные в сиропе апельсиновые кружочки. Осторожно залейте их тестом и разровняйте. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. После этого убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще около 10 минут. Готовность выпечки можно проверить зубочисткой. Дождитесь, пока пирог остынет, осторожно отделите его от стенок формы и выложите на блюдо.

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