Ароматная осенняя выпечка: этот апельсиновый пирог полюбят ваши близкие
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Такой пирог получается нежным, слегка влажным и с невероятным ароматом
Апельсиновый пирог – это сладкая и ароматная выпечка, которая будет прекрасно смаковать до чая. Основным ингредиентом являются сочные апельсины, придающие этому блюду пикантный цитрусовый вкус.
Рецепт приготовления апельсинового пирога достаточно прост и с ним сможет справиться даже новичок. А поделились им на портале "Повар".
Как приготовить пирог с апельсинами?
Ингредиенты:
- Апельсины – 1-2 шт. (+ цедра из 1 апельсина);
- Мука – 150 г;
- Сахар – 300 г;
- Вода — 100 мл;
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- Яйца – 4 шт.;
- Сливочное масло – 150 г;
Способ приготовления:
- Смешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая 100-120 г сахара с водой (сироп должен слегка загустеть).
- Выложите в сироп нарезанные тонкими кружочками апельсины и на медленном огне под крышкой прокипятите в течение 7-8 минут.
- К оставшемуся сахару добавьте яйца, взбейте.
- Добавьте предварительно размягченное масло, перемешайте в однородную массу.
- Добавьте цедру одного апельсина, перемешайте.
- Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте ее в полученную смесь. Тесто должно получиться довольно жидким.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, на дно выложите проваренные в сиропе апельсиновые кружочки.
- Осторожно залейте их тестом и разровняйте.
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. После этого убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще около 10 минут. Готовность выпечки можно проверить зубочисткой.
- Дождитесь, пока пирог остынет, осторожно отделите его от стенок формы и выложите на блюдо.
А если вы любите домашнюю выпечку, рекомендуем также приготовить яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Выпечка получается влажной внутри и очень вкусной.