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Ароматная осенняя выпечка: этот апельсиновый пирог полюбят ваши близкие

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Приготовление такого аппетитного пирога не требует много времени и затрат
Приготовление такого аппетитного пирога не требует много времени и затрат. Фото youtube.com

Такой пирог получается нежным, слегка влажным и с невероятным ароматом

Апельсиновый пирог – это сладкая и ароматная выпечка, которая будет прекрасно смаковать до чая. Основным ингредиентом являются сочные апельсины, придающие этому блюду пикантный цитрусовый вкус.

Рецепт приготовления апельсинового пирога достаточно прост и с ним сможет справиться даже новичок. А поделились им на портале "Повар".

Как приготовить пирог с апельсинами?

Ингредиенты:

  • Апельсины – 1-2 шт. (+ цедра из 1 апельсина);
  • Мука – 150 г;
  • Сахар – 300 г;
  • Вода — 100 мл;
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • Яйца – 4 шт.;
  • Сливочное масло – 150 г;

Способ приготовления:

  1. Смешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая 100-120 г сахара с водой (сироп должен слегка загустеть).
  2. Выложите в сироп нарезанные тонкими кружочками апельсины и на медленном огне под крышкой прокипятите в течение 7-8 минут.
  3. К оставшемуся сахару добавьте яйца, взбейте.
  4. Добавьте предварительно размягченное масло, перемешайте в однородную массу.
  5. Добавьте цедру одного апельсина, перемешайте.
  6. Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте ее в полученную смесь. Тесто должно получиться довольно жидким.
  7. Форму для выпечки застелите пергаментом, на дно выложите проваренные в сиропе апельсиновые кружочки.
  8. Осторожно залейте их тестом и разровняйте.
  9. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. После этого убавьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще около 10 минут. Готовность выпечки можно проверить зубочисткой.
  10. Дождитесь, пока пирог остынет, осторожно отделите его от стенок формы и выложите на блюдо.

А если вы любите домашнюю выпечку, рекомендуем также приготовить яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Выпечка получается влажной внутри и очень вкусной.

Теги:
#Апельсины #Готовим дома #Пиріг