Самый вкусный маринад для лесных грибов: маслята, опята и другие будут невероятно хрустящими
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Сколько банок не закрой, а будет мало
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны. Начался и активно продолжается сезон лесных грибов. И из них кулинары тоже готовят консервацию.
На портале "Порадница" поделились рецептом маринада, который подходит для многих лесных грибов — белых, маслят, опят, лисичек. Магазинные шампиньоны так тоже можно закрыть.
Ингредиенты:
- 2 кг грибов
- 1 л воды
- 3 столовые ложки соли (без горки)
- 1 столовая ложка сахара
- 3 зубчика чеснока
- 5 горошин черного перца
- 2 горошины душистого перца
- 2—3 средних лавровых листа
- 3 столовые ложки уксуса (9%)
Способ приготовления:
- Грибы чистим от грязи. Большие шляпки и ножки режем на части, маленькие оставляем целыми. Тщательно промываем частицы холодной водой.
- Выкладываем грибы в кастрюлю, заливаем водой, добавляем 1 столовую ложку соли. Варим до готовности, собирая накипь.
- За пять минут до готовности отправляем в кастрюлю пучок перевязанных ниткой зонтиков укропа. Как только грибы осядут на дно — они готовы, отбрасываем на дуршлаг.
- Для маринада в кастрюлю наливаем воду. Добавляем лавровый лист, соль, сахар, перец. Как только маринад закипит, добавляем грибы. Вместе с ними кладем иссеченный ножом чеснок.
- Кипятим все вместе пять минут. Вливаем уксус и варим одну минуту. Сразу разливаем по стерилизованным банкам, но не заполняем доверху – должно оставаться немного места.
Грибы отлично хранятся в темном прохладном месте. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму чудесную грибную намазку.