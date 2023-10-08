Самый вкусный маринад для лесных грибов: маслята, опята и другие будут невероятно хрустящими

Сколько банок не закрой, а будет мало

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны. Начался и активно продолжается сезон лесных грибов. И из них кулинары тоже готовят консервацию.

На портале "Порадница" поделились рецептом маринада, который подходит для многих лесных грибов — белых, маслят, опят, лисичек. Магазинные шампиньоны так тоже можно закрыть.

Ингредиенты:

2 кг грибов

1 л воды

3 столовые ложки соли (без горки)

1 столовая ложка сахара

3 зубчика чеснока

5 горошин черного перца

2 горошины душистого перца

2—3 средних лавровых листа

3 столовые ложки уксуса (9%)

Способ приготовления:

Грибы чистим от грязи. Большие шляпки и ножки режем на части, маленькие оставляем целыми. Тщательно промываем частицы холодной водой. Выкладываем грибы в кастрюлю, заливаем водой, добавляем 1 столовую ложку соли. Варим до готовности, собирая накипь. За пять минут до готовности отправляем в кастрюлю пучок перевязанных ниткой зонтиков укропа. Как только грибы осядут на дно — они готовы, отбрасываем на дуршлаг. Для маринада в кастрюлю наливаем воду. Добавляем лавровый лист, соль, сахар, перец. Как только маринад закипит, добавляем грибы. Вместе с ними кладем иссеченный ножом чеснок. Кипятим все вместе пять минут. Вливаем уксус и варим одну минуту. Сразу разливаем по стерилизованным банкам, но не заполняем доверху – должно оставаться немного места.

Грибы отлично хранятся в темном прохладном месте. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму чудесную грибную намазку.