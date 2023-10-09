Пицца-драник за считанные минуты: необычный завтрак на сковороде

Минимум продуктов и суеты на кухне

У многих из нас итальянская пицца — одно из самых любимых блюд. Если не хочется долго стоять у плиты, но хочется полакомиться необычным вариантом этого блюда, то этот рецепт для вас.

С рецептом Shuba вам даже не придется возиться с мукой и включать духовку. Дело в том, что мы сегодня приготовим… картофельную пиццу. Просто пожарьте картофель с яйцом, колбасой, сыром и томатным соусом — и вы получите вкусное блюдо, очень похожее на пиццу пепперони, только без теста.

Как приготовить пеперони-драник — быструю пиццу на сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 2 шт.;

соль, соус для пиццы — по вкусу;

картофель — 2 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;

моцарелла — 100 г;

пепперони — 5 шт.

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. Яйца взболтайте с солью. Картошку крупно натрите и промойте в миске с водой от лишнего крахмала. Воду слейте, картофель отожмите. Сковороду разогрейте с растительным маслом. Выложите в сковороду картофель, распределите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне. Когда драник поджарится с одной стороны, переверните его, залейте яйцами и готовьте 1 минуту. На корж равномерно нанесите соус для пиццы, посыпьте натертым сыром, разложите колбасу, посыпьте сверху снова сыром. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне около 5 минут.

Домашний соус к пицце можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Ваша пицца будет намного вкуснее.