Пицца-драник за считанные минуты: необычный завтрак на сковороде
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Минимум продуктов и суеты на кухне
У многих из нас итальянская пицца — одно из самых любимых блюд. Если не хочется долго стоять у плиты, но хочется полакомиться необычным вариантом этого блюда, то этот рецепт для вас.
С рецептом Shuba вам даже не придется возиться с мукой и включать духовку. Дело в том, что мы сегодня приготовим… картофельную пиццу. Просто пожарьте картофель с яйцом, колбасой, сыром и томатным соусом — и вы получите вкусное блюдо, очень похожее на пиццу пепперони, только без теста.
Как приготовить пеперони-драник — быструю пиццу на сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца куриные — 2 шт.;
- соль, соус для пиццы — по вкусу;
- картофель — 2 шт.;
- масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;
- моцарелла — 100 г;
- пепперони — 5 шт.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Яйца взболтайте с солью. Картошку крупно натрите и промойте в миске с водой от лишнего крахмала. Воду слейте, картофель отожмите.
- Сковороду разогрейте с растительным маслом. Выложите в сковороду картофель, распределите, накройте крышкой и готовьте на среднем огне.
- Когда драник поджарится с одной стороны, переверните его, залейте яйцами и готовьте 1 минуту.
- На корж равномерно нанесите соус для пиццы, посыпьте натертым сыром, разложите колбасу, посыпьте сверху снова сыром. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне около 5 минут.
Домашний соус к пицце можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Ваша пицца будет намного вкуснее.