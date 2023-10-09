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Ирландские секреты "пюрешки": блюдо получится нежнейшим (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкус блюда изменит необычный способ приготовления
Вкус блюда изменит необычный способ приготовления. Фото shuba.life

Удивите близких пюре по-новому

Картофельное пюре — неотъемлемая часть нашей кухни. Мы уже знаем, как приготовить это блюдо идеально.

Сегодня мы попробуем картофельное пюре по-ирландски. Рецептом блюда под названием "чамп" делится _tanyushina_.

Блюдо получило название из-за того, что готовил его мужчина (чамп). Он брал гигантскую деревянную толкушку и начинал толочь картофель в котле. В это время его жена подливала в котел молока, добавляла зеленый лук или петрушку. Картофель считался готовым тогда, когда получалось идеальное однородное пюре. Затем его раскладывали по мискам, каждому добавляли кусок сливочного масла — оно таяло в горячем картофеле, образовывая желтое озеро в середине миски. Такое картофельное пюре — вполне самостоятельное блюдо и не требует ни мяса, ни рыбы.

Как приготовить картофельное пюре по-ирландски

Ингредиенты:

  • 1,2 кг картофеля;
  • пучок зеленого лука;
  • 350 г молока;
  • 55-100 г сливочного масла;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Картофель необходимо почистить, промыть и отварить в подсоленной воде.
  2. Лук нужно мелко порезать, добавить в молоко, поставить на огонь и довести до кипения. Напиток нужно отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
  3. Готовый картофель необходимо измельчить в пюре, добавляя молоко с луком, добавить также немного сливочного масла, соль и перец.
  4. При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что повара добавляют в картофельное пюре, чтобы было вдвое вкуснее. Попробуйте — и не пожалеете!

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#Рецепт #Ирландия #Пюре #Готовим дома