Ирландские секреты "пюрешки": блюдо получится нежнейшим (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Удивите близких пюре по-новому
Картофельное пюре — неотъемлемая часть нашей кухни. Мы уже знаем, как приготовить это блюдо идеально.
Сегодня мы попробуем картофельное пюре по-ирландски. Рецептом блюда под названием "чамп" делится _tanyushina_.
Блюдо получило название из-за того, что готовил его мужчина (чамп). Он брал гигантскую деревянную толкушку и начинал толочь картофель в котле. В это время его жена подливала в котел молока, добавляла зеленый лук или петрушку. Картофель считался готовым тогда, когда получалось идеальное однородное пюре. Затем его раскладывали по мискам, каждому добавляли кусок сливочного масла — оно таяло в горячем картофеле, образовывая желтое озеро в середине миски. Такое картофельное пюре — вполне самостоятельное блюдо и не требует ни мяса, ни рыбы.
Как приготовить картофельное пюре по-ирландски
Ингредиенты:
- 1,2 кг картофеля;
- пучок зеленого лука;
- 350 г молока;
- 55-100 г сливочного масла;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Картофель необходимо почистить, промыть и отварить в подсоленной воде.
- Лук нужно мелко порезать, добавить в молоко, поставить на огонь и довести до кипения. Напиток нужно отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени.
- Готовый картофель необходимо измельчить в пюре, добавляя молоко с луком, добавить также немного сливочного масла, соль и перец.
- При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что повара добавляют в картофельное пюре, чтобы было вдвое вкуснее. Попробуйте — и не пожалеете!