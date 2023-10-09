Ирландские секреты "пюрешки": блюдо получится нежнейшим (видео)

Удивите близких пюре по-новому

Картофельное пюре — неотъемлемая часть нашей кухни. Мы уже знаем, как приготовить это блюдо идеально.

Сегодня мы попробуем картофельное пюре по-ирландски. Рецептом блюда под названием "чамп" делится _tanyushina_.

Блюдо получило название из-за того, что готовил его мужчина (чамп). Он брал гигантскую деревянную толкушку и начинал толочь картофель в котле. В это время его жена подливала в котел молока, добавляла зеленый лук или петрушку. Картофель считался готовым тогда, когда получалось идеальное однородное пюре. Затем его раскладывали по мискам, каждому добавляли кусок сливочного масла — оно таяло в горячем картофеле, образовывая желтое озеро в середине миски. Такое картофельное пюре — вполне самостоятельное блюдо и не требует ни мяса, ни рыбы.

Как приготовить картофельное пюре по-ирландски

Ингредиенты:

1,2 кг картофеля;

пучок зеленого лука;

350 г молока;

55-100 г сливочного масла;

соль, перец.

Способ приготовления:

Картофель необходимо почистить, промыть и отварить в подсоленной воде. Лук нужно мелко порезать, добавить в молоко, поставить на огонь и довести до кипения. Напиток нужно отставить, чтобы молоко пропиталось ароматами зелени. Готовый картофель необходимо измельчить в пюре, добавляя молоко с луком, добавить также немного сливочного масла, соль и перец. При подаче разложить пюре по тарелкам, в центре сделать углубление и добавить кусочки сливочного масла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что повара добавляют в картофельное пюре, чтобы было вдвое вкуснее. Попробуйте — и не пожалеете!