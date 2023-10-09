Съедят все спагетти в доме: сытный итальянский ужин из "ничего"
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Блюдо будут просить едва ли не каждый день
Вкусная паста – это визитная карточка Италии. И если думаете, что для приготовления этого блюда вам нужны дорогие продукты и много времени, мы докажем вам обратное.
Итальянскую пасту по рецепту "1 хвилина" вы приготовите быстро и из продуктов, которые есть у вас под рукой. Без лишних хлопот вы получите сытный и вкусный ужин для всей семьи. Попробуйте — и убедитесь.
Как приготовить итальянскую пасту
Ингредиенты:
- 300 г спагетти;
- 2-3 больших помидора;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 1/4 стакана оливкового масла;
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- 1/2 чашки свежего базилика;
- 1/2 чашки тертого пармезана;
Способ приготовления:
- Кастрюлю с водой поставьте на огонь, доведите до кипения. Воду посолите и добавьте спагетти. Варите согласно инструкциям на обороте упаковки до нужной степени готовности.
- Для приготовления соуса свежие помидоры замочите в горячей воде на несколько минут, затем удалите кожуру и нарежьте на кубики. Консервированные помидоры просто нашинкуйте.
- Оливковое масло разогрейте в глубокой сковороде на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его до тех пор, пока он не начнет приятно пахнуть.
- К чесноку добавьте помидоры, посолите и поперчите, при желании можете добавить немного сахара. Соус готовьте на среднем огне, помешивая, пока помидоры не распадутся и не образуется густой соус. После этого уберите сковороду из огня, а в блюдо добавьте свежий нарезанный базилик и перемешайте.
- Готовые спагетти переложите на сковороду с соусом и перемешайте. Подавайте, посыпав блюдо тертым пармезаном.
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