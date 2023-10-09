Съедят все спагетти в доме: сытный итальянский ужин из "ничего"

Блюдо будут просить едва ли не каждый день

Вкусная паста – это визитная карточка Италии. И если думаете, что для приготовления этого блюда вам нужны дорогие продукты и много времени, мы докажем вам обратное.

Итальянскую пасту по рецепту "1 хвилина" вы приготовите быстро и из продуктов, которые есть у вас под рукой. Без лишних хлопот вы получите сытный и вкусный ужин для всей семьи. Попробуйте — и убедитесь.

Как приготовить итальянскую пасту

Ингредиенты:

300 г спагетти;

2-3 больших помидора;

3-4 зубчика чеснока;

1/4 стакана оливкового масла;

соль;

свежемолотый черный перец;

1/2 чашки свежего базилика;

1/2 чашки тертого пармезана;

Способ приготовления:

Кастрюлю с водой поставьте на огонь, доведите до кипения. Воду посолите и добавьте спагетти. Варите согласно инструкциям на обороте упаковки до нужной степени готовности. Для приготовления соуса свежие помидоры замочите в горячей воде на несколько минут, затем удалите кожуру и нарежьте на кубики. Консервированные помидоры просто нашинкуйте. Оливковое масло разогрейте в глубокой сковороде на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его до тех пор, пока он не начнет приятно пахнуть. К чесноку добавьте помидоры, посолите и поперчите, при желании можете добавить немного сахара. Соус готовьте на среднем огне, помешивая, пока помидоры не распадутся и не образуется густой соус. После этого уберите сковороду из огня, а в блюдо добавьте свежий нарезанный базилик и перемешайте. Готовые спагетти переложите на сковороду с соусом и перемешайте. Подавайте, посыпав блюдо тертым пармезаном.

Рекомендуем приготовить запеченную с колбасками пасту по рецепту "Телеграфа". Это блюдо сметут прямо с деко!