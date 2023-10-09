Такие грибочки будут всегда в вашем холодильнике: пять минут - и вы уже едите

Проще и вкуснее рецепта вы не найдете

Дружеские посиделки, деловая встреча или семейный ужин — ни ничего не обойдется без простых и вкусных закусок. И если ваши друзья звонят в гости, то рецепт маринованных грибов вам пригодится.

Дело в том, что приготовить эту закуску по рецепту Foodoboz можно за считанные минуты. Получатся такие грибочки настолько вкусными, что все будут просить рецепт.

Как приготовить маринованные грибы за 5 минут

Ингредиенты:

шампиньоны (не очень крупные) — 500 г;

чеснок — 3 зубчика

уксус — 2 ст. л.;

вода — 50 мл;

растительное масло — 50 мл;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошек — 5-7 шт.;

перец душистый — 3-5 шт.

Способ приготовления:

Шампиньоны помойте под проточной водой. Чеснок очистите, нарежьте их не очень мелкими кусочками. В кастрюлю отправьте нарезанный чеснок, соль, сахар, лавровый лист и пряности. Туда же залейте воду, уксус и растительное масло, поставьте на плиту и все хорошо перемешайте. В кастрюлю с маринадом отправьте грибы. Доведите шампиньоны до кипения, помешивая деревянной ложкой. После закипания маринада варите грибы на небольшом огне 5 — 7 минут (мелкие грибы достаточно будет проварить 5 минут). Готовым маринованным грибам дайте охладиться при комнатной температуре и можно подавать к столу. Хранить такую закуску можно примерно 7 — 8 дней в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить шампиньоны. Эти хитрости облегчат вам жизнь.