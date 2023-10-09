Такие грибочки будут всегда в вашем холодильнике: пять минут - и вы уже едите
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Проще и вкуснее рецепта вы не найдете
Дружеские посиделки, деловая встреча или семейный ужин — ни ничего не обойдется без простых и вкусных закусок. И если ваши друзья звонят в гости, то рецепт маринованных грибов вам пригодится.
Дело в том, что приготовить эту закуску по рецепту Foodoboz можно за считанные минуты. Получатся такие грибочки настолько вкусными, что все будут просить рецепт.
Как приготовить маринованные грибы за 5 минут
Ингредиенты:
- шампиньоны (не очень крупные) — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика
- уксус — 2 ст. л.;
- вода — 50 мл;
- растительное масло — 50 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошек — 5-7 шт.;
- перец душистый — 3-5 шт.
Способ приготовления:
- Шампиньоны помойте под проточной водой. Чеснок очистите, нарежьте их не очень мелкими кусочками.
- В кастрюлю отправьте нарезанный чеснок, соль, сахар, лавровый лист и пряности. Туда же залейте воду, уксус и растительное масло, поставьте на плиту и все хорошо перемешайте.
- В кастрюлю с маринадом отправьте грибы. Доведите шампиньоны до кипения, помешивая деревянной ложкой.
- После закипания маринада варите грибы на небольшом огне 5 — 7 минут (мелкие грибы достаточно будет проварить 5 минут).
- Готовым маринованным грибам дайте охладиться при комнатной температуре и можно подавать к столу. Хранить такую закуску можно примерно 7 — 8 дней в холодильнике.
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