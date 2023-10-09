Такие котлетки любили наши дедушки и бабушки в детстве: старинный рецепт
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Наши предки знали толк в мясных блюдах
Сочные и ароматные котлеты — одно из любимых блюд. Вряд ли найдется человек, который откажется от биточка. И если вы уже пробовали котлеты по-немецки, то самое время попробовать еще что-то.
Сегодня мы вспомним традиционную украинскую кухню и приготовим кружоляты из курицы по рецепту "Мета". Такие котлетки с удовольствием уплетали наши предки. Ну что, попробуем?
Как приготовить кружоляты из курицы
Ингредиенты:
- одна курица;
- батон;
- молоко;
- перетопленное масло (1 ст. л.);
- тертый сыр (две ст. л.);
- три желтка;
- сухари панировочные;
- запражка (обжаренная мука и сливочное масло);
- сок лимонный;
- сахар (1 ч. л.).;
- соль, молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо курицы отделите от костей. Кости залейте водой и отварите как на бульон, мясо превратите в фарш.
- Хлеб вымочите в молоке и добавьте в фарш. В полученную массу отправьте перетопленное масло, желтки и тертый сыр. По желанию добавьте специи и тщательно перемешайте.
- Из полученной массы сделайте котлеты, запанируйте их в сухарях, выложите на сковороду со сливочным маслом и обжарьте до готовности.
- Для подливы в запражку добавьте лимонный сок, сахар и соль. Полученную массу залейте куриным бульоном и доведите до кипения на сковороде. Когда масса загустеет и станет однородной — подливка готова.
- Готовые кружоляты выложите на тарелку, полейте соусом и подавайте.
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