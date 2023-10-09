Такие котлетки любили наши дедушки и бабушки в детстве: старинный рецепт

Наши предки знали толк в мясных блюдах

Сочные и ароматные котлеты — одно из любимых блюд. Вряд ли найдется человек, который откажется от биточка. И если вы уже пробовали котлеты по-немецки, то самое время попробовать еще что-то.

Сегодня мы вспомним традиционную украинскую кухню и приготовим кружоляты из курицы по рецепту "Мета". Такие котлетки с удовольствием уплетали наши предки. Ну что, попробуем?

Как приготовить кружоляты из курицы

Ингредиенты:

одна курица;

батон;

молоко;

перетопленное масло (1 ст. л.);

тертый сыр (две ст. л.);

три желтка;

сухари панировочные;

запражка (обжаренная мука и сливочное масло);

сок лимонный;

сахар (1 ч. л.).;

соль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо курицы отделите от костей. Кости залейте водой и отварите как на бульон, мясо превратите в фарш. Хлеб вымочите в молоке и добавьте в фарш. В полученную массу отправьте перетопленное масло, желтки и тертый сыр. По желанию добавьте специи и тщательно перемешайте. Из полученной массы сделайте котлеты, запанируйте их в сухарях, выложите на сковороду со сливочным маслом и обжарьте до готовности. Для подливы в запражку добавьте лимонный сок, сахар и соль. Полученную массу залейте куриным бульоном и доведите до кипения на сковороде. Когда масса загустеет и станет однородной — подливка готова. Готовые кружоляты выложите на тарелку, полейте соусом и подавайте.

Если вы любите традиционную украинскую кухню, рекомендуем приготовить гречаники по рецепту "Телеграфа". К ним даже не понадобится гарнир.