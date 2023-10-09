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Такие котлетки любили наши дедушки и бабушки в детстве: старинный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Блюдо получается - пальчики оближете
Блюдо получается - пальчики оближете. Фото apostrophe.ua

Наши предки знали толк в мясных блюдах

Сочные и ароматные котлеты — одно из любимых блюд. Вряд ли найдется человек, который откажется от биточка. И если вы уже пробовали котлеты по-немецки, то самое время попробовать еще что-то.

Сегодня мы вспомним традиционную украинскую кухню и приготовим кружоляты из курицы по рецепту "Мета". Такие котлетки с удовольствием уплетали наши предки. Ну что, попробуем?

Как приготовить кружоляты из курицы

Ингредиенты:

  • одна курица;
  • батон;
  • молоко;
  • перетопленное масло (1 ст. л.);
  • тертый сыр (две ст. л.);
  • три желтка;
  • сухари панировочные;
  • запражка (обжаренная мука и сливочное масло);
  • сок лимонный;
  • сахар (1 ч. л.).;
  • соль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо курицы отделите от костей. Кости залейте водой и отварите как на бульон, мясо превратите в фарш.
  2. Хлеб вымочите в молоке и добавьте в фарш. В полученную массу отправьте перетопленное масло, желтки и тертый сыр. По желанию добавьте специи и тщательно перемешайте.
  3. Из полученной массы сделайте котлеты, запанируйте их в сухарях, выложите на сковороду со сливочным маслом и обжарьте до готовности.
  4. Для подливы в запражку добавьте лимонный сок, сахар и соль. Полученную массу залейте куриным бульоном и доведите до кипения на сковороде. Когда масса загустеет и станет однородной — подливка готова.
  5. Готовые кружоляты выложите на тарелку, полейте соусом и подавайте.

Если вы любите традиционную украинскую кухню, рекомендуем приготовить гречаники по рецепту "Телеграфа". К ним даже не понадобится гарнир.

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#Рецепт #Котлеты #Готовим дома