Накормите семью за 10 минут: такой закуски из лаваша вы еще не пробовали

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Разнообразные закуски - великолепное решение, которое поможет вам быстро угостить гостей чем-то вкусным или же утолить внезапный голод. Рецептов их невероятное множество, однако сегодня мы приготовим закуску из лаваша.

"Главред" предлагает необычную начинку для такой закуски — картофельное пюре. Такие сытные и хрустящие трубочки понравятся всем без исключения!

Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой из картошки

Ингредиенты:

картошка — 3 шт.;

твердый сыр — 120 гр;

укроп, петрушка;

чеснок, соль — по вкусу;

кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

Картошку чистим, моем, режем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Делаем картофельное пюре, в которое добавляем небольшое количество сливочного масла. Зелень моем и мелко режем, сыр натираем на крупной терке. Добавляем их в картофельное пюре, начинку на трубочки тщательно перемешиваем. Лаваш режем тонкими полосочками, намазываем на каждую полоску начинку и сворачиваем трубочки. Духовку разогреваем до 200 градусов, форму для запекания застилаем пергаментной бумагой. Трубочки перекладываем в форму, смазываем оливковым маслом, посыпаем кунжутом и выпекаем в духовке 10 минут.

Кстати, лаваш можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не займет у вас много времени.