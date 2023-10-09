Накормите семью за 10 минут: такой закуски из лаваша вы еще не пробовали
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Вы полюбите рецепт за простоту приготовления
Разнообразные закуски - великолепное решение, которое поможет вам быстро угостить гостей чем-то вкусным или же утолить внезапный голод. Рецептов их невероятное множество, однако сегодня мы приготовим закуску из лаваша.
"Главред" предлагает необычную начинку для такой закуски — картофельное пюре. Такие сытные и хрустящие трубочки понравятся всем без исключения!
Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой из картошки
Ингредиенты:
- картошка — 3 шт.;
- твердый сыр — 120 гр;
- укроп, петрушка;
- чеснок, соль — по вкусу;
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления:
- Картошку чистим, моем, режем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Делаем картофельное пюре, в которое добавляем небольшое количество сливочного масла.
- Зелень моем и мелко режем, сыр натираем на крупной терке. Добавляем их в картофельное пюре, начинку на трубочки тщательно перемешиваем.
- Лаваш режем тонкими полосочками, намазываем на каждую полоску начинку и сворачиваем трубочки.
- Духовку разогреваем до 200 градусов, форму для запекания застилаем пергаментной бумагой.
- Трубочки перекладываем в форму, смазываем оливковым маслом, посыпаем кунжутом и выпекаем в духовке 10 минут.
Кстати, лаваш можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не займет у вас много времени.