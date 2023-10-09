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Накормите семью за 10 минут: такой закуски из лаваша вы еще не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Отличное блюдо на скорую руку
Отличное блюдо на скорую руку. Фото krainau.com

Вы полюбите рецепт за простоту приготовления

Разнообразные закуски - великолепное решение, которое поможет вам быстро угостить гостей чем-то вкусным или же утолить внезапный голод. Рецептов их невероятное множество, однако сегодня мы приготовим закуску из лаваша.

"Главред" предлагает необычную начинку для такой закуски — картофельное пюре. Такие сытные и хрустящие трубочки понравятся всем без исключения!

Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой из картошки

Ингредиенты:

  • картошка — 3 шт.;
  • твердый сыр — 120 гр;
  • укроп, петрушка;
  • чеснок, соль — по вкусу;
  • кунжут для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Картошку чистим, моем, режем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Делаем картофельное пюре, в которое добавляем небольшое количество сливочного масла.
  2. Зелень моем и мелко режем, сыр натираем на крупной терке. Добавляем их в картофельное пюре, начинку на трубочки тщательно перемешиваем.
  3. Лаваш режем тонкими полосочками, намазываем на каждую полоску начинку и сворачиваем трубочки.
  4. Духовку разогреваем до 200 градусов, форму для запекания застилаем пергаментной бумагой.
  5. Трубочки перекладываем в форму, смазываем оливковым маслом, посыпаем кунжутом и выпекаем в духовке 10 минут.

Кстати, лаваш можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не займет у вас много времени.

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