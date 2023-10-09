Это польское печенье заменит и омлеты, и бутерброды на завтрак

Будет радовать и семью на завтраках, и гостей на праздничном столе

Печенье — это невероятная вкуснятина. Когда мы смотрим на ассортимент в супермаркете, кажется, что лучше купить печенье, чем испечь. Однако мы развеем этот миф: для приготовления домашней выпечки требуется простой набор продуктов и немного времени. Вы можете убедиться в этом, приготовив хворост по польскому рецепту.

Если вы уже пробовали эту вкуснятину, предлагаем приготовить польское печенье мазурки по рецепту Shuba. Эта традиционная выпечка обычно готовится на основе песочного теста, ее могут начинять сладкой массой из фруктов, шоколадом или кремом, покрывать глазурью, желе или сухофруктами. Однако сегодня мы приготовим ее с сухофруктами.

Как приготовить польское печенье мазурки с сухофруктами

Ингредиенты на 4 порции:

сахар — 250 г;

яйца куриные — 4 шт.;

мука пшеничная — 200 г;

изюм — 100 г;

курага — 100 г;

арахис — 100 г;

цукаты — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — 1/8 ч. л.;

сахарная пудра — 20 г.

Способ приготовления:

Яйца разотрите с сахаром. Туда же добавьте промытые изюм, нарезанную курагу, измельченные орехи, цукаты и все тщательно перемешайте. В полученную массу всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Снова хорошо перемешайте. Выложите ровным слоем тесто на застеленный пергаментом противень. Выпекайте печенье 30 минут при 180°C. Готовое печенье мазурки нарежьте ромбиками или квадратиками, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

А чтобы выпечка долго не черствела, достаточно добавить в тесто один ингредиент. Пользуйтесь хитростями "Телеграфа" и готовьте с удовольствием!