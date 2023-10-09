Пальчики оближете от удовольствия: в этом печенье нет ни грамма сахара

Малыши не догадаются, что печенье без сахара

Вкусным печеньем хочется полакомиться при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить дома — это всегда интереснее и полезнее

Сегодня вместе с Shuba приготовим овсяное печенье. Этой вкуснятиной могут лакомиться дети — ведь в десерте нет ни грамма сахара: только овсяные хлопья, яблоки, изюм и яйцо. Этот рецепт станет любимым и у вас, и у ваших детей.

Как приготовить овсяное печенье без сахара

Ингредиенты на 6 порций:

хлопья овсяные — 150 г;

яблоки — 2 шт.;

изюм — 100 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.

Способ приготовления:

Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте воду, откиньте изюм на бумажное полотенце, чтобы они обсохли. Яблоки помойте и очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Мякоть нарежьте небольшими кусочками, отправьте в блендер и взбейте до пюреобразного состояния. В отдельной миске взбейте яйцо до однородного состояния. Добавьте овсяные хлопья, яблоки и изюм, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут. Из теста сформируйте небольшие круглые печенья и положите их на стеленный пергаментной бумагой противень. Печенье отправьте запекаться в разогретую на 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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