Пальчики оближете от удовольствия: в этом печенье нет ни грамма сахара
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Малыши не догадаются, что печенье без сахара
Вкусным печеньем хочется полакомиться при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить дома — это всегда интереснее и полезнее
Сегодня вместе с Shuba приготовим овсяное печенье. Этой вкуснятиной могут лакомиться дети — ведь в десерте нет ни грамма сахара: только овсяные хлопья, яблоки, изюм и яйцо. Этот рецепт станет любимым и у вас, и у ваших детей.
Как приготовить овсяное печенье без сахара
Ингредиенты на 6 порций:
- хлопья овсяные — 150 г;
- яблоки — 2 шт.;
- изюм — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.
Способ приготовления:
- Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте воду, откиньте изюм на бумажное полотенце, чтобы они обсохли.
- Яблоки помойте и очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Мякоть нарежьте небольшими кусочками, отправьте в блендер и взбейте до пюреобразного состояния.
- В отдельной миске взбейте яйцо до однородного состояния. Добавьте овсяные хлопья, яблоки и изюм, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Из теста сформируйте небольшие круглые печенья и положите их на стеленный пергаментной бумагой противень. Печенье отправьте запекаться в разогретую на 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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