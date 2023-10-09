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Пальчики оближете от удовольствия: в этом печенье нет ни грамма сахара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вкусный десерт готовится просто из подручных продуктов
Вкусный десерт готовится просто из подручных продуктов. Фото shuba.life

Малыши не догадаются, что печенье без сахара

Вкусным печеньем хочется полакомиться при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить дома — это всегда интереснее и полезнее

Сегодня вместе с Shuba приготовим овсяное печенье. Этой вкуснятиной могут лакомиться дети — ведь в десерте нет ни грамма сахара: только овсяные хлопья, яблоки, изюм и яйцо. Этот рецепт станет любимым и у вас, и у ваших детей.

Как приготовить овсяное печенье без сахара

Ингредиенты на 6 порций:

  • хлопья овсяные — 150 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • изюм — 100 г;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Изюм залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Через указанное время слейте воду, откиньте изюм на бумажное полотенце, чтобы они обсохли.
  2. Яблоки помойте и очистите от кожуры и вырежьте сердцевину. Мякоть нарежьте небольшими кусочками, отправьте в блендер и взбейте до пюреобразного состояния.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо до однородного состояния. Добавьте овсяные хлопья, яблоки и изюм, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут.
  4. Из теста сформируйте небольшие круглые печенья и положите их на стеленный пергаментной бумагой противень. Печенье отправьте запекаться в разогретую на 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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