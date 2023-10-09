Аж слюнки потекут: самые вкусные куриные крылышки
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Куриные крылышки можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или дополнить овощами и зеленью
Куриные крылышки являются великолепной закуской для посиделок с друзьями или пикника. Их можно приготовить на обед или ужин, а вкус этого блюда будет меняться в зависимости от маринада.
В медово-соевом соусе куриные крылышки получаются нежными и сочными с хрустящей корочкой. А рецептом поделились на портале "shuba ".
Как приготовить куриные крылышки в медово-соевом маринаде.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 500 г;
- Мед – 2 ст. л.;
- Соус соевый – 2 ст. л.;
- Горчица – 1 ст. л.;
- Зубчики чеснока – 2 шт.;
- Соль – по вкусу;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Перец красный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Крылья промойте, отрежьте все лишнее, просушите бумажным полотенцем, выложите в миску, посолите, поперчите.
- В отдельном сосуде смешайте мед, соевый соус, горчицу, пропустите через пресс чеснок. Залейте мясо маринадом и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на несколько часов.
- Выложите крылышки на противень и запекайте около 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Периодически переворачивайте мясо.
А если вы любите экспериментировать с маринадами для мяса, рекомендуем также приготовить шашлык в маринаде из чая. Это блюдо получается очень нежным и просто тает во рту.