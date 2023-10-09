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Аж слюнки потекут: самые вкусные куриные крылышки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Чтобы куриные крылышки были сочными и аппетитными, приготовьте их в медово-соевом маринаде
Чтобы куриные крылышки были сочными и аппетитными, приготовьте их в медово-соевом маринаде. Фото smachnonews.24tv.ua

Куриные крылышки можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или дополнить овощами и зеленью

Куриные крылышки являются великолепной закуской для посиделок с друзьями или пикника. Их можно приготовить на обед или ужин, а вкус этого блюда будет меняться в зависимости от маринада.

В медово-соевом соусе куриные крылышки получаются нежными и сочными с хрустящей корочкой. А рецептом поделились на портале "shuba ".

Как приготовить куриные крылышки в медово-соевом маринаде.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 500 г;
  • Мед – 2 ст. л.;
  • Соус соевый – 2 ст. л.;
  • Горчица – 1 ст. л.;
  • Зубчики чеснока – 2 шт.;
  • Соль – по вкусу;
  • Перец черный молотый – по вкусу;
  • Перец красный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крылья промойте, отрежьте все лишнее, просушите бумажным полотенцем, выложите в миску, посолите, поперчите.
  2. В отдельном сосуде смешайте мед, соевый соус, горчицу, пропустите через пресс чеснок. Залейте мясо маринадом и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на несколько часов.
  3. Выложите крылышки на противень и запекайте около 40 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Периодически переворачивайте мясо.

А если вы любите экспериментировать с маринадами для мяса, рекомендуем также приготовить шашлык в маринаде из чая. Это блюдо получается очень нежным и просто тает во рту.

Теги:
#Мясо #Крылья #Маринад #Готовим дома