Когда времени мало: шоколадный пудинг, что сведет с ума
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От этого десерта будут в восторге все любители шоколада
Шоколадный пудинг – это нежный и вкусный десерт, который поднимет ваше настроение и побалует вкусовые рецепторы. Чтобы его приготовить не обязательно использовать магазинную смесь с большим количеством эмульгаторов и консервантов.
Вместо этого воздушную вкусность можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. А рецептом десерта с нами поделились на портале Бутылка.
Как приготовить шоколадный пудинг?
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл;
- Сахар – 60 г;
- Мука – 20 г;
- Какао — 20 г;
- Желток – 1 шт.;
- Шоколад горький – 80 г;
- Сливочное масло – 20 г.
Способ приготовления:
- Сыпучие составляющие хорошо перемешать.
- Добавить 1 стакан молока и желток, перемешать.
- Оставшееся молоко подогреть в кастрюле на среднем огне.
- Добавить в него шоколадную смесь и помешивая венчиком довести почти до кипения.
- Когда масса начнет густеть, огонь необходимо убавить и непрерывно помешивать до появления первых пузырьков. Проварить еще 30 секунд.
- Добавить в шоколадный крем масло и шоколад, дождаться растворения.
- Быстро разлить шоколадную массу по формочкам, украсить орешками. Когда она остынет, переставить в холодильник.
А если вы любитель шоколада, рекомендуем приготовить шоколадные вкусности по рецепту "Телеграфа". Такого лакомства вы не найдете ни в одном магазине.