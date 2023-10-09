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Когда времени мало: шоколадный пудинг, что сведет с ума

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Шоколадный пудинг можно легко приготовить дома из минимального количества продуктов
Шоколадный пудинг можно легко приготовить дома из минимального количества продуктов. Фото skmarket.kiev.ua

От этого десерта будут в восторге все любители шоколада

Шоколадный пудинг – это нежный и вкусный десерт, который поднимет ваше настроение и побалует вкусовые рецепторы. Чтобы его приготовить не обязательно использовать магазинную смесь с большим количеством эмульгаторов и консервантов.

Вместо этого воздушную вкусность можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. А рецептом десерта с нами поделились на портале Бутылка.

Как приготовить шоколадный пудинг?

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл;
  • Сахар – 60 г;
  • Мука – 20 г;
  • Какао — 20 г;
  • Желток – 1 шт.;
  • Шоколад горький – 80 г;
  • Сливочное масло – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Сыпучие составляющие хорошо перемешать.
  2. Добавить 1 стакан молока и желток, перемешать.
  3. Оставшееся молоко подогреть в кастрюле на среднем огне.
  4. Добавить в него шоколадную смесь и помешивая венчиком довести почти до кипения.
  5. Когда масса начнет густеть, огонь необходимо убавить и непрерывно помешивать до появления первых пузырьков. Проварить еще 30 секунд.
  6. Добавить в шоколадный крем масло и шоколад, дождаться растворения.
  7. Быстро разлить шоколадную массу по формочкам, украсить орешками. Когда она остынет, переставить в холодильник.

А если вы любитель шоколада, рекомендуем приготовить шоколадные вкусности по рецепту "Телеграфа". Такого лакомства вы не найдете ни в одном магазине.

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#Шоколад #Пудинг #Готовим дома