Когда времени мало: шоколадный пудинг, что сведет с ума

От этого десерта будут в восторге все любители шоколада

Шоколадный пудинг – это нежный и вкусный десерт, который поднимет ваше настроение и побалует вкусовые рецепторы. Чтобы его приготовить не обязательно использовать магазинную смесь с большим количеством эмульгаторов и консервантов.

Вместо этого воздушную вкусность можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов. А рецептом десерта с нами поделились на портале Бутылка.

Как приготовить шоколадный пудинг?

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл;

Сахар – 60 г;

Мука – 20 г;

Какао — 20 г;

Желток – 1 шт.;

Шоколад горький – 80 г;

Сливочное масло – 20 г.

Способ приготовления:

Сыпучие составляющие хорошо перемешать. Добавить 1 стакан молока и желток, перемешать. Оставшееся молоко подогреть в кастрюле на среднем огне. Добавить в него шоколадную смесь и помешивая венчиком довести почти до кипения. Когда масса начнет густеть, огонь необходимо убавить и непрерывно помешивать до появления первых пузырьков. Проварить еще 30 секунд. Добавить в шоколадный крем масло и шоколад, дождаться растворения. Быстро разлить шоколадную массу по формочкам, украсить орешками. Когда она остынет, переставить в холодильник.

А если вы любитель шоколада, рекомендуем приготовить шоколадные вкусности по рецепту "Телеграфа". Такого лакомства вы не найдете ни в одном магазине.