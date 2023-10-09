Получится целая гора котлет за копейки: как бюджетно накормить всю семью

Нежные и сытные печеночные котлеты с легкостью разнообразят рацион, когда привычные котлеты уже надоели

Есть печень кусочками любят далеко не все. Но вероятность того, что близким понравятся печеночные котлеты значительно возрастает.

Это не только вариант питательного и вкусного ужина, а также довольно бюджетное блюдо. А рецепт вкусности нам предлагают на YouTube-канале "MarinaStar81".

Как приготовить печеночные котлеты?

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г;

лук – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст. л.;

соль, перец.

Способ приготовления:

Печень промыть, отрезать лишнее, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими кусочками. Лук порезать кубиками, добавить к печени. Добавить яйца и муку, перемешать, посолить и поперчить. Обжарить котлеты на сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

Если вы любите печень, рекомендуем приготовить ее с яблоками. Такое сочетание субпродукта с кисловатым фруктом особенно вкусно.