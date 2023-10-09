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Получится целая гора котлет за копейки: как бюджетно накормить всю семью

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Такие котлетки можно есть с картофельным пюре, кашами или макаронами на обед или ужин
Такие котлетки можно есть с картофельным пюре, кашами или макаронами на обед или ужин. Фото apostrophe.ua

Нежные и сытные печеночные котлеты с легкостью разнообразят рацион, когда привычные котлеты уже надоели

Есть печень кусочками любят далеко не все. Но вероятность того, что близким понравятся печеночные котлеты значительно возрастает.

Это не только вариант питательного и вкусного ужина, а также довольно бюджетное блюдо. А рецепт вкусности нам предлагают на YouTube-канале "MarinaStar81".

Как приготовить печеночные котлеты?

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Печень промыть, отрезать лишнее, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими кусочками.
  2. Лук порезать кубиками, добавить к печени.
  3. Добавить яйца и муку, перемешать, посолить и поперчить.
  4. Обжарить котлеты на сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

Если вы любите печень, рекомендуем приготовить ее с яблоками. Такое сочетание субпродукта с кисловатым фруктом особенно вкусно.

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#Печень #Субпродукты #Котлеты #Готовим дома