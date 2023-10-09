Получится целая гора котлет за копейки: как бюджетно накормить всю семью
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Нежные и сытные печеночные котлеты с легкостью разнообразят рацион, когда привычные котлеты уже надоели
Есть печень кусочками любят далеко не все. Но вероятность того, что близким понравятся печеночные котлеты значительно возрастает.
Это не только вариант питательного и вкусного ужина, а также довольно бюджетное блюдо. А рецепт вкусности нам предлагают на YouTube-канале "MarinaStar81".
Как приготовить печеночные котлеты?
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 2 ст. л.;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Печень промыть, отрезать лишнее, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими кусочками.
- Лук порезать кубиками, добавить к печени.
- Добавить яйца и муку, перемешать, посолить и поперчить.
- Обжарить котлеты на сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
Если вы любите печень, рекомендуем приготовить ее с яблоками. Такое сочетание субпродукта с кисловатым фруктом особенно вкусно.