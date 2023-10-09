Салат, что заменит ужин: всего за несколько минут блюдо на столе

Даже из простых ингредиентов можно приготовить изысканный, сытный салат, что понравится каждому

Когда гости на пороге или приходишь домой голодным, много времени на приготовление пищи не остается. Чтобы не забрасываться снеками, можно приготовить сытный и питательный ужин довольно быстро при условии, что базовые продукты есть в холодильнике.

Для салата из пекинской капусты можно использовать как отварное, так и копченое мясо курицы. А рецепт вкусного блюда нам предлагают на портале "maximum".

Как приготовить салат из пекинской капусты с курицей.

Ингредиенты:

Капуста пекинская — 230 г;

Куриное филе – 200 г;

Сыр твердый – 80 г;

Сухарики – 100 г;

Майонез – 2 ст.л.;

соль;

Способ приготовления:

Пекинскую капусту и филе порежьте тонкими полосками. Сыр натрите на терке. Смешайте все в салатнице, посолите, заправьте майонезом. Сверху посыпьте сухариками.

Если вы любите салаты, рекомендуем также вариант этого блюда с куриным филе, кукурузой и маринованным луком по рецепту "Телеграфа". Приготовить такой салат достаточно просто, но он поразит вас непревзойденным вкусом и яркими цветами.