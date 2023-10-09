Самый простой завтрак: эта пицца будет стоять на столе уже через 10 минут
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Очень простая и вкусная прихоть на завтрак или обед
Мы рассказывали, как вкусно приготовить драники. Теперь делимся рецептом простого и сытного блюда. Быстрая пицца на сковороде может спасти, когда нужно сделать что-нибудь сытное и оригинальное.
Рецепт очень прост. Как готовить пиццу, рассказали на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- Мука – 9 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Вода — 7-8 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Колбаса
- Сыр
- Кетчуп
Способ приготовления:
- Нужно смешать вместе муку, разрыхлитель, воду и растительное масло. Получаем тесто. Заготовку нужно на 20 минут оставить в холодильнике.
- В настоящее время можно заняться начинкой. Нарезаем колбасу, томаты, натираем сыр. В общем, начинку можно брать любую, которая вам нравится. Также резонно будет использовать на такую пиццу остатки сыра или сосисок из холодильника.
- Тесто следует достать из холодильника. Сразу ставим на огонь сковороду с небольшим количеством масла – оно должно прогреться.
- Раскатываем тесто в пласт и кладем на разогретую с маслом сковороду. Накрываем крышкой и около пяти минут держим на огне.
- Смазываем заготовку для пиццы кетчупом или любым другим излюбленным соусом, который будет сочетаться с начинкой.
- Выкладываем сверху начинку и накрываем крышкой. Готовим еще 5-10 минут.
Пицца получается вкусная и питательная. Также мы делились рецептом вкусного куриного рулета.