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Самый простой завтрак: эта пицца будет стоять на столе уже через 10 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо получается вкусное и питательное
Блюдо получается вкусное и питательное. Фото pasta.com

Очень простая и вкусная прихоть на завтрак или обед

Мы рассказывали, как вкусно приготовить драники. Теперь делимся рецептом простого и сытного блюда. Быстрая пицца на сковороде может спасти, когда нужно сделать что-нибудь сытное и оригинальное.

Рецепт очень прост. Как готовить пиццу, рассказали на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • Мука – 9 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Вода — 7-8 ст. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Колбаса
  • Сыр
  • Кетчуп

Способ приготовления:

  1. Нужно смешать вместе муку, разрыхлитель, воду и растительное масло. Получаем тесто. Заготовку нужно на 20 минут оставить в холодильнике.
  2. В настоящее время можно заняться начинкой. Нарезаем колбасу, томаты, натираем сыр. В общем, начинку можно брать любую, которая вам нравится. Также резонно будет использовать на такую пиццу остатки сыра или сосисок из холодильника.
  3. Тесто следует достать из холодильника. Сразу ставим на огонь сковороду с небольшим количеством масла – оно должно прогреться.
  4. Раскатываем тесто в пласт и кладем на разогретую с маслом сковороду. Накрываем крышкой и около пяти минут держим на огне.
  5. Смазываем заготовку для пиццы кетчупом или любым другим излюбленным соусом, который будет сочетаться с начинкой.
  6. Выкладываем сверху начинку и накрываем крышкой. Готовим еще 5-10 минут.

Пицца получается вкусная и питательная. Также мы делились рецептом вкусного куриного рулета.

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