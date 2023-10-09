Всего 15 минут – и торт в холодильнике: идеальный "Пломбир" к чаю

Продукты для торта нужны самые простые

Мы рассказывали, как приготовить простой и вкусный торт без выпечки. Рецептов, не требующих духовки, есть большое количество, и каждый может подобрать для себя что-нибудь подходящее.

Вместе с порталом "Хозяйка" делимся рецептом торта "Пломбир". Его вполне реально приготовить за 15 минут. По вкусу он действительно напоминает всеми любимое мороженое пломби.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

Сахар 150 г

Ванильный сахар 1 ч. л.

Сметана 500 г

Крахмал 3 ст. л.

Сливочное масло 50 г

Для лепешек:

Мука 250 г

Сахар 70 г

Сливочное масло 150 г

Орехи

Способ приготовления:

В кастрюле замешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом. Должна быть однородная масса. Добавляем сметану и перемешиваем. Ставим на средний огонь, помешиваем во время варки. Крем должен загустеть. В конце добавляем сливочное масло. Переливаем в миску, чтобы поскорее остыл. Накрываем пищевой пленкой "в контакт". К муке добавляем сахар, на терке натираем масло. Смешиваем их и растираем на крошку. Обжариваем эти крошки до золотистого на сухой сковороде. В форму, застеленную пленкой, выкладываем часть крошки. Формируем из крошки первый слой. Заливаем кремом. Так повторяем еще дважды. Между слоями добавляем измельченные орехи. Ставим в холодильник на 2-3 часа, а еще лучше на всю ночь.

Выходит очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного тыквенного мармелада.