Всего 15 минут – и торт в холодильнике: идеальный "Пломбир" к чаю
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Продукты для торта нужны самые простые
Мы рассказывали, как приготовить простой и вкусный торт без выпечки. Рецептов, не требующих духовки, есть большое количество, и каждый может подобрать для себя что-нибудь подходящее.
Вместе с порталом "Хозяйка" делимся рецептом торта "Пломбир". Его вполне реально приготовить за 15 минут. По вкусу он действительно напоминает всеми любимое мороженое пломби.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- Сахар 150 г
- Ванильный сахар 1 ч. л.
- Сметана 500 г
- Крахмал 3 ст. л.
- Сливочное масло 50 г
Для лепешек:
- Мука 250 г
- Сахар 70 г
- Сливочное масло 150 г
- Орехи
Способ приготовления:
- В кастрюле замешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом. Должна быть однородная масса. Добавляем сметану и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, помешиваем во время варки. Крем должен загустеть. В конце добавляем сливочное масло.
- Переливаем в миску, чтобы поскорее остыл. Накрываем пищевой пленкой "в контакт".
- К муке добавляем сахар, на терке натираем масло. Смешиваем их и растираем на крошку. Обжариваем эти крошки до золотистого на сухой сковороде.
- В форму, застеленную пленкой, выкладываем часть крошки. Формируем из крошки первый слой. Заливаем кремом. Так повторяем еще дважды.
- Между слоями добавляем измельченные орехи. Ставим в холодильник на 2-3 часа, а еще лучше на всю ночь.
Выходит очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного тыквенного мармелада.