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Всего 15 минут – и торт в холодильнике: идеальный "Пломбир" к чаю

Автор
Мария Дума Мария Дума
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По вкусу десерт действительно напоминает любимое мороженое
По вкусу десерт действительно напоминает любимое мороженое. Фото Сегодня

Продукты для торта нужны самые простые

Мы рассказывали, как приготовить простой и вкусный торт без выпечки. Рецептов, не требующих духовки, есть большое количество, и каждый может подобрать для себя что-нибудь подходящее.

Вместе с порталом "Хозяйка" делимся рецептом торта "Пломбир". Его вполне реально приготовить за 15 минут. По вкусу он действительно напоминает всеми любимое мороженое пломби.

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт.
  • Сахар 150 г
  • Ванильный сахар 1 ч. л.
  • Сметана 500 г
  • Крахмал 3 ст. л.
  • Сливочное масло 50 г

Для лепешек:

  • Мука 250 г
  • Сахар 70 г
  • Сливочное масло 150 г
  • Орехи

Способ приготовления:

  1. В кастрюле замешиваем яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом. Должна быть однородная масса. Добавляем сметану и перемешиваем.
  2. Ставим на средний огонь, помешиваем во время варки. Крем должен загустеть. В конце добавляем сливочное масло.
  3. Переливаем в миску, чтобы поскорее остыл. Накрываем пищевой пленкой "в контакт".
  4. К муке добавляем сахар, на терке натираем масло. Смешиваем их и растираем на крошку. Обжариваем эти крошки до золотистого на сухой сковороде.
  5. В форму, застеленную пленкой, выкладываем часть крошки. Формируем из крошки первый слой. Заливаем кремом. Так повторяем еще дважды.
  6. Между слоями добавляем измельченные орехи. Ставим в холодильник на 2-3 часа, а еще лучше на всю ночь.

Выходит очень вкусно. Также мы делились рецептом вкусного тыквенного мармелада.

Теги:
#Рецепт #Крем #Торт #Десерт