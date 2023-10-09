Самая вкусная вариация: после этих бутербродов гости оближут тарелку

Простую и эффектную закуску можно сделать еще вкуснее

Мы рассказывали, как к праздничному столу приготовить вкусный куриный рулет. Теперь делимся рецептом эффектных бутербродов со шпротами.

Казалось бы, нет ничего сложного для того, чтобы смазать хлеб маслом, а сверху выложить по рыбе и ломтику лимона. Вместе с порталом Pixelinform рассказываем, как приготовить эти простые бутерброды гораздо вкуснее, чем в традиционном рецепте.

Ингредиенты:

Батон

Сливочное масло

Шпроты

Огурец или помидор

Майонез

Чеснок

Шпинат (или любая другая зелень)

Способ приготовления:

Батон нарезаем. Кусочки нужно обжарить с двух сторон на сковороде с добавлением сливочного масла. Для намазки в глубокой тарелке смешиваем майонез с измельченным чесноком. Это можно сделать, пока ломтики хлеба подрумяниваются. Когда хлеб немного остынет, наносим намазку на батон. Сверху выкладываем огурцы или помидоры нарезанные на кружочки. Уже на кусочки овощей выкладываем сами шпроты. Сверху на бутерброды выкладываем по листу шпината, по желанию можно также добавить укроп или петрушку.

Такое блюдо можно смело подавать на стол – будет очень вкусно. Также мы делились рецептом сытного баклажанового салата.