Самая вкусная вариация: после этих бутербродов гости оближут тарелку
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Простую и эффектную закуску можно сделать еще вкуснее
Мы рассказывали, как к праздничному столу приготовить вкусный куриный рулет. Теперь делимся рецептом эффектных бутербродов со шпротами.
Казалось бы, нет ничего сложного для того, чтобы смазать хлеб маслом, а сверху выложить по рыбе и ломтику лимона. Вместе с порталом Pixelinform рассказываем, как приготовить эти простые бутерброды гораздо вкуснее, чем в традиционном рецепте.
Ингредиенты:
- Батон
- Сливочное масло
- Шпроты
- Огурец или помидор
- Майонез
- Чеснок
- Шпинат (или любая другая зелень)
Способ приготовления:
- Батон нарезаем. Кусочки нужно обжарить с двух сторон на сковороде с добавлением сливочного масла.
- Для намазки в глубокой тарелке смешиваем майонез с измельченным чесноком. Это можно сделать, пока ломтики хлеба подрумяниваются.
- Когда хлеб немного остынет, наносим намазку на батон. Сверху выкладываем огурцы или помидоры нарезанные на кружочки.
- Уже на кусочки овощей выкладываем сами шпроты. Сверху на бутерброды выкладываем по листу шпината, по желанию можно также добавить укроп или петрушку.
Такое блюдо можно смело подавать на стол – будет очень вкусно. Также мы делились рецептом сытного баклажанового салата.