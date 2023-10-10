Рецепт попросит даже требовательная мама: готовим пирожки с необычной начинкой
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Вы даже не вспомните о покупных сладостях
Для любителей тыквы сейчас золотой сезон. С этим продуктом можно приготовить невероятное количество блюд — от первых блюд до домашней выпечки.
Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим потрясающие печеные пирожки. Эта выпечка получается настолько вкусной, что рецепт будут просить абсолютно все. Попробуйте и проверьте!
Как приготовить печеные пирожки с тыквой
Ингредиенты:
- 70 мл воды;
- 300 г муки;
- 7 ст. л. сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 3 куриных яйца;
- 1 ст. л. молока;
- 600 г тыквы;
- 1 апельсин.
Способ приготовления:
- В теплую воду добавьте дрожжи, оставьте на 5 минут.
- Взбейте венчиком 2 яйца с солью и 2 ложками сахара. Через 5 минут смешай дрожжи и яичную массу, все тщательно перемешайте.
- В смесь постепенно добавляйте просеянную муку, замесите тесто сначала венчиком, потом руками. В полученное тесто отправьте мягкое сливочное масло и размешайте до получения эластичного теста, сформируйте его в шар и смажьте тонким слоем растительного масла.
- Глубокую посудину изнутри также смажьте растительным маслом, отправьте туда тесто, закройте крышкой и оставьте в теплом месте на час.
- Тыкву нарежьте маленькими кубиками, отправьте их в предварительно разогретую сковородку вместе со сливочным маслом, туда же добавьте оставшийся сахар и апельсиновую цедру и перемешайте. Тушите тыквенную массу на среднем огне до испарения жидкости и остудите.
- Тесто обомните, разделите на 10 одинаковых кусков, придайте им круглую форму, накройте пакетом и дайте15 минут настояться.
- Через указанное время сформируйте пирожки, выложите их на накрытый пергаментом противень, накройте полотенцем и дайте настояться еще 15 минут.
- Через указанное время смажьте будущие пирожки смесью желтка и молока и выпекайте 15 минут в разогретой до 190 градусов духовке.
А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Вы сможете наслаждаться пирожками долгое время.