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Рецепт попросит даже требовательная мама: готовим пирожки с необычной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот рецепт принесет вам славу кулинара
Этот рецепт принесет вам славу кулинара. Фото vazhnoznat.com

Вы даже не вспомните о покупных сладостях

Для любителей тыквы сейчас золотой сезон. С этим продуктом можно приготовить невероятное количество блюд — от первых блюд до домашней выпечки.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим потрясающие печеные пирожки. Эта выпечка получается настолько вкусной, что рецепт будут просить абсолютно все. Попробуйте и проверьте!

Как приготовить печеные пирожки с тыквой

Ингредиенты:

  • 70 мл воды;
  • 300 г муки;
  • 7 ст. л. сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 3 куриных яйца;
  • 1 ст. л. молока;
  • 600 г тыквы;
  • 1 апельсин.

Способ приготовления:

  1. В теплую воду добавьте дрожжи, оставьте на 5 минут.
  2. Взбейте венчиком 2 яйца с солью и 2 ложками сахара. Через 5 минут смешай дрожжи и яичную массу, все тщательно перемешайте.
  3. В смесь постепенно добавляйте просеянную муку, замесите тесто сначала венчиком, потом руками. В полученное тесто отправьте мягкое сливочное масло и размешайте до получения эластичного теста, сформируйте его в шар и смажьте тонким слоем растительного масла.
  4. Глубокую посудину изнутри также смажьте растительным маслом, отправьте туда тесто, закройте крышкой и оставьте в теплом месте на час.
  5. Тыкву нарежьте маленькими кубиками, отправьте их в предварительно разогретую сковородку вместе со сливочным маслом, туда же добавьте оставшийся сахар и апельсиновую цедру и перемешайте. Тушите тыквенную массу на среднем огне до испарения жидкости и остудите.
  6. Тесто обомните, разделите на 10 одинаковых кусков, придайте им круглую форму, накройте пакетом и дайте15 минут настояться.
  7. Через указанное время сформируйте пирожки, выложите их на накрытый пергаментом противень, накройте полотенцем и дайте настояться еще 15 минут.
  8. Через указанное время смажьте будущие пирожки смесью желтка и молока и выпекайте 15 минут в разогретой до 190 градусов духовке.

А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте в тесто один ингредиент. Вы сможете наслаждаться пирожками долгое время.

Теги:
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