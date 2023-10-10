Финские кулинары готовят селедку по этому древнему рецепту: закуска, от которой слюнки потекут

От нее будут в восторге все без исключения

Сельдь – идеальная закуска для любого стола. И если вы уже пробовали приготовить вкусное блюдо с рыбкой по немецкому рецепту, то расскажем о закуске по-фински.

Такую сельдь в горчичном соусе финские кулинары готовят много лет. Оригинальный соус по рецепту "Школи життя" придаст рыбе незабываемый вкус. Для приготовления такого блюда вам не нужны сложные и дорогие продукты, да и готовится сельдь достаточно быстро. Попробуем?

Как приготовить сельдь в горчичном соусе по-фински

Ингредиенты:

свежая или малосольная сельдь – 2 шт.;

подсолнечное масло – 5 ст. л.;

горчица готова – 2 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

небольшое количество лимонного сока;

сахар – 1 ст. л.;

укроп – пара веточек.

Способ приготовления:

Сельдь необходимо помыть, очистить от косточек и кожи, отрезать голову и хвост, нарезать филе на кусочки. Полученные кусочки сельди следует залить подсолнечным маслом, если рыба свежая – еще и посолить ее. Для приготовления горчичного маринада необходимо смешать яйцо и сахар, добавить два вида горчицы. Укроп нужно нашинковать, из лимона выжать сок. Все составляющие маринада нужно соединить, перемешать все до однородного состояния. С сельди нужно слить масло, добавить к рыбе горчичную заправку и оставить на 15 минут.

Через указанный срок рыбку можно подавать со вкусным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.