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Финские кулинары готовят селедку по этому древнему рецепту: закуска, от которой слюнки потекут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный вариант и на праздничный стол, и к семейному перекусу
Отличный вариант и на праздничный стол, и к семейному перекусу. Фото shkola-zhyttia.com.ua

От нее будут в восторге все без исключения

Сельдь – идеальная закуска для любого стола. И если вы уже пробовали приготовить вкусное блюдо с рыбкой по немецкому рецепту, то расскажем о закуске по-фински.

Такую сельдь в горчичном соусе финские кулинары готовят много лет. Оригинальный соус по рецепту "Школи життя" придаст рыбе незабываемый вкус. Для приготовления такого блюда вам не нужны сложные и дорогие продукты, да и готовится сельдь достаточно быстро. Попробуем?

Как приготовить сельдь в горчичном соусе по-фински

Ингредиенты:

  • свежая или малосольная сельдь – 2 шт.;
  • подсолнечное масло – 5 ст. л.;
  • горчица готова – 2 ч. л.;
  • горчица в зернах – 1 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • небольшое количество лимонного сока;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • укроп – пара веточек.

Способ приготовления:

  1. Сельдь необходимо помыть, очистить от косточек и кожи, отрезать голову и хвост, нарезать филе на кусочки.
  2. Полученные кусочки сельди следует залить подсолнечным маслом, если рыба свежая – еще и посолить ее.
  3. Для приготовления горчичного маринада необходимо смешать яйцо и сахар, добавить два вида горчицы.
  4. Укроп нужно нашинковать, из лимона выжать сок.
  5. Все составляющие маринада нужно соединить, перемешать все до однородного состояния.
  6. С сельди нужно слить масло, добавить к рыбе горчичную заправку и оставить на 15 минут.

Через указанный срок рыбку можно подавать со вкусным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.

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