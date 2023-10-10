Финские кулинары готовят селедку по этому древнему рецепту: закуска, от которой слюнки потекут
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От нее будут в восторге все без исключения
Сельдь – идеальная закуска для любого стола. И если вы уже пробовали приготовить вкусное блюдо с рыбкой по немецкому рецепту, то расскажем о закуске по-фински.
Такую сельдь в горчичном соусе финские кулинары готовят много лет. Оригинальный соус по рецепту "Школи життя" придаст рыбе незабываемый вкус. Для приготовления такого блюда вам не нужны сложные и дорогие продукты, да и готовится сельдь достаточно быстро. Попробуем?
Как приготовить сельдь в горчичном соусе по-фински
Ингредиенты:
- свежая или малосольная сельдь – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 5 ст. л.;
- горчица готова – 2 ч. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- небольшое количество лимонного сока;
- сахар – 1 ст. л.;
- укроп – пара веточек.
Способ приготовления:
- Сельдь необходимо помыть, очистить от косточек и кожи, отрезать голову и хвост, нарезать филе на кусочки.
- Полученные кусочки сельди следует залить подсолнечным маслом, если рыба свежая – еще и посолить ее.
- Для приготовления горчичного маринада необходимо смешать яйцо и сахар, добавить два вида горчицы.
- Укроп нужно нашинковать, из лимона выжать сок.
- Все составляющие маринада нужно соединить, перемешать все до однородного состояния.
- С сельди нужно слить масло, добавить к рыбе горчичную заправку и оставить на 15 минут.
Через указанный срок рыбку можно подавать со вкусным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.