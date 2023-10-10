Любимый рецепт соуса маринара от итальянских мореплавателей

"Сделает" даже магазинный соус

Итальянская кухня — самая знаменитая во всем мире. Любимая пицца и паста родом из Италии прочно вошли в наше меню и мы не представляем свой рацион без них.

Сегодня мы расскажем о знаменитом итальянском соусе маринара и вместе с "Важно знать" научимся его готовить. Благодаря душистым специям, жгучему перцу и чесноку блюдо составит конкуренцию даже магазинным соусам.

Считается, что соус изобрели корабельные коки еще в середине XVI века. Его можно долго хранить, поэтому современные кулинары закрывают соус в банках, чтобы лакомиться блюдом зимой, добавляя его в домашнюю пасту или используя в качестве основы для пиццы.

Как приготовить соус маринара

Ингредиенты:

700 г томатного пюре;

1 репчатый лук;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. орегано;

оливковое масло;

1/3 ч. л. черного молотого перца;

1/3 ч. л. молотого перца чили;

соль.

Способ приготовления:

Лук очистите, помойте, нарежьте на мелкие кубики. Разогрейте сотейник с оливковым маслом, отправьте лук и пассируйте лук до прозрачного состояния. К луку добавьте чеснок, пассируйте еще 2-3 минуты. Через указанное время добавьте орегано и молотый перец чили, перемешайте. В полученную массу влейте томатное пюре и снова все тщательно перемешайте. Посолите, поперчите, при необходимости добавьте немного воды. Дайте соусу закипеть, уменьшите огонь и готовьте 20 минут помешивая.

Готовый соус можно подавать к любимой пасте или разложить по стерилизованным банкам и закрыть. Наслаждайтесь, приятного аппетита.