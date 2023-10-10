Вы точно сохраните этот рецепт в закладках: сытный обед из горсти фарша

Вкусный обед в оригинальной подаче

Просто отваренные в подсоленной воде макароны и заправленные любым маслом – это самое вкусное и питательное блюдо. А если у вас дома есть немного фарша и овощей — столько всего можно приготовить! И если вы любите макароны по-флотски, но хотите разнообразить меню, то этот рецепт именно для вас.

Сегодня вместе с Ukr.Media мы приготовим это блюдо совсем по-другому. Вам только нужны макаронные "гнездышки", немного фарша, томатный сок, луковица и специи. Такими необычными макарошками вы точно поразите близких!

Как приготовить макаронные гнезда с фаршем на сковороде.

Ингредиенты:

фарш – 300 г;

сок томатный – 200 мл;

гнезда из макарон одной высоты – 8-10 шт.;

луковица – 1 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

укроп — 1 пучок;

соль – 1/2 ч. л.;

сахар – 1 ч.л.;

молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Макаронные гнезда нужно выложить в сковороду. Фарш необходимо соединить с мелко нарезанным луком, посолить и поперчить и перемешать. Полученной массой начинить гнезда из макарон. В отдельной миске следует смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло, добавить томатный сок и тщательно перемешать. Томатной заливкой залить макаронные гнезда и готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой. Готовые макаронные гнезда с фаршем посыпать измельченным укропом и подавать на стол.

Томатный сок для блюда можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Он получится гораздо вкуснее магазинного.