Вы точно сохраните этот рецепт в закладках: сытный обед из горсти фарша
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Вкусный обед в оригинальной подаче
Просто отваренные в подсоленной воде макароны и заправленные любым маслом – это самое вкусное и питательное блюдо. А если у вас дома есть немного фарша и овощей — столько всего можно приготовить! И если вы любите макароны по-флотски, но хотите разнообразить меню, то этот рецепт именно для вас.
Сегодня вместе с Ukr.Media мы приготовим это блюдо совсем по-другому. Вам только нужны макаронные "гнездышки", немного фарша, томатный сок, луковица и специи. Такими необычными макарошками вы точно поразите близких!
Как приготовить макаронные гнезда с фаршем на сковороде.
Ингредиенты:
- фарш – 300 г;
- сок томатный – 200 мл;
- гнезда из макарон одной высоты – 8-10 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- укроп — 1 пучок;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Макаронные гнезда нужно выложить в сковороду.
- Фарш необходимо соединить с мелко нарезанным луком, посолить и поперчить и перемешать. Полученной массой начинить гнезда из макарон.
- В отдельной миске следует смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло, добавить томатный сок и тщательно перемешать.
- Томатной заливкой залить макаронные гнезда и готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой.
- Готовые макаронные гнезда с фаршем посыпать измельченным укропом и подавать на стол.
Томатный сок для блюда можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Он получится гораздо вкуснее магазинного.