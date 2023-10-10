Укр

Любимое блюдо графа Дракулы: в Румынии голубцы готовят по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Достойная конкуренция нашим голубцам
Достойная конкуренция нашим голубцам. Фото vazhnoznat.com

Это блюдо стоит того, чтобы его приготовить

Классические голубцы — невероятно вкусное и сытное блюдо, которое любят все. Однако даже они могут надоесть, и на этот случай мы делимся необычным рецептом.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим великолепные сармале — голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом. Летом начинку можно заворачивать в виноградные листья, а зимой — в капусту.

Как приготовить сармале — голубцы по-румынски

Ингредиенты:

  • 1 кг мясного фарша;
  • 1 капуста;
  • бекон;
  • 250 г риса;
  • 1 лук;
  • 0,5 болгарского перца;
  • 50 г томатной пасты;
  • 1 ч. л. молотой паприки;
  • 50 мл подсолнечного масла;
  • душистый перец горошком;
  • 2 лавровых листа;
  • 1 ч. л. сушеного укропа;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 1 ч. л. черного молотого перца;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все овощи. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. У болгарского перца удалите плодоножку и семечки, половину овоща нарежьте мелко.
  2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и перец. Добавьте рис и прокалите вместе с овощами на сковороде. После в сковороду отправьте томатную пасту и молотую паприку и тщательно все перемешайте.
  3. Овощи с рисом переложите в отдельную миску, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте укроп и тимьян и хорошо вымесите фарш.
  4. Отварите листья капусты, отрежьте уплотнения. Каждый лист разрежьте на четыре части, в центр выложите немного начинки, заверните и защипните кончики с двух сторон. Проделайте так, пока не закончится начинка.
  5. На дно гусятницы или формы для выпечки положите немного капустных листьев, добавьте пряностей и выложите сармале. Добавьте лавровый лист, покройте оставшейся капустой и положите душистый перец горошком.
  6. Голубцы залейте водой или бульоном и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Готовые сармале подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

Теги:
#Румыния #Рецепт #Голубцы #Готовим дома