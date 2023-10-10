Любимое блюдо графа Дракулы: в Румынии голубцы готовят по этому рецепту

Это блюдо стоит того, чтобы его приготовить

Классические голубцы — невероятно вкусное и сытное блюдо, которое любят все. Однако даже они могут надоесть, и на этот случай мы делимся необычным рецептом.

Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим великолепные сармале — голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом. Летом начинку можно заворачивать в виноградные листья, а зимой — в капусту.

Как приготовить сармале — голубцы по-румынски

Ингредиенты:

1 кг мясного фарша;

1 капуста;

бекон;

250 г риса;

1 лук;

0,5 болгарского перца;

50 г томатной пасты;

1 ч. л. молотой паприки;

50 мл подсолнечного масла;

душистый перец горошком;

2 лавровых листа;

1 ч. л. сушеного укропа;

2 веточки тимьяна;

1 ч. л. черного молотого перца;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте все овощи. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. У болгарского перца удалите плодоножку и семечки, половину овоща нарежьте мелко. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и перец. Добавьте рис и прокалите вместе с овощами на сковороде. После в сковороду отправьте томатную пасту и молотую паприку и тщательно все перемешайте. Овощи с рисом переложите в отдельную миску, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте укроп и тимьян и хорошо вымесите фарш. Отварите листья капусты, отрежьте уплотнения. Каждый лист разрежьте на четыре части, в центр выложите немного начинки, заверните и защипните кончики с двух сторон. Проделайте так, пока не закончится начинка. На дно гусятницы или формы для выпечки положите немного капустных листьев, добавьте пряностей и выложите сармале. Добавьте лавровый лист, покройте оставшейся капустой и положите душистый перец горошком. Голубцы залейте водой или бульоном и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.

Готовые сармале подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.