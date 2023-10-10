Любимое блюдо графа Дракулы: в Румынии голубцы готовят по этому рецепту
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Это блюдо стоит того, чтобы его приготовить
Классические голубцы — невероятно вкусное и сытное блюдо, которое любят все. Однако даже они могут надоесть, и на этот случай мы делимся необычным рецептом.
Сегодня мы вместе с "Важно знать" приготовим великолепные сармале — голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом. Летом начинку можно заворачивать в виноградные листья, а зимой — в капусту.
Как приготовить сармале — голубцы по-румынски
Ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша;
- 1 капуста;
- бекон;
- 250 г риса;
- 1 лук;
- 0,5 болгарского перца;
- 50 г томатной пасты;
- 1 ч. л. молотой паприки;
- 50 мл подсолнечного масла;
- душистый перец горошком;
- 2 лавровых листа;
- 1 ч. л. сушеного укропа;
- 2 веточки тимьяна;
- 1 ч. л. черного молотого перца;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте все овощи. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. У болгарского перца удалите плодоножку и семечки, половину овоща нарежьте мелко.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и перец. Добавьте рис и прокалите вместе с овощами на сковороде. После в сковороду отправьте томатную пасту и молотую паприку и тщательно все перемешайте.
- Овощи с рисом переложите в отдельную миску, смешайте с фаршем, посолите, поперчите, добавьте укроп и тимьян и хорошо вымесите фарш.
- Отварите листья капусты, отрежьте уплотнения. Каждый лист разрежьте на четыре части, в центр выложите немного начинки, заверните и защипните кончики с двух сторон. Проделайте так, пока не закончится начинка.
- На дно гусятницы или формы для выпечки положите немного капустных листьев, добавьте пряностей и выложите сармале. Добавьте лавровый лист, покройте оставшейся капустой и положите душистый перец горошком.
- Голубцы залейте водой или бульоном и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 2 часа.
Готовые сармале подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.