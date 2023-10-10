Укр

Просто смешайте три яблока и стакан кефира: самый простой рецепт пышных оладий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Для таких оладий вам понадобится пару минут и простые продукты
Для таких оладий вам понадобится пару минут и простые продукты. Фото babusyni-retsepty

Это лучший вариант для сытного завтрака

Приготовить пышные оладьи на завтрак – хорошая идея. Их любят и взрослые, и дети, с удовольствием сметают все.

"Бабусині рецепти" рассказывают, как порадовать близких и приготовить вкусные яблочные оладьи. Воспользуйтесь рецептом и приготовьте, пока есть домашние яблоки.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 шт.;
  • кефир – 250 г;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • подсолнечное масло – 4 ст. л.;
  • мука – 300 г;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, два фрукта очищаем от кожуры и семян, каждое делим на две части.
  2. В миску вливаем кефир, добавляем сахар и яйца, все тщательно перемешиваем. В полученную смесь добавляем растительное масло, высыпаем муку и замешиваем однородное тесто. В тесто высыпаем разрыхлитель и снова перемешиваем.
  3. Яблоки натираем на крупной терке в тесто и перемешиваем.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем тесто. Обжариваем оладьи на среднем огне с одной стороны.
  5. Очищаем яблоко, режем его на тонкие кусочки. На необжаренную поверхность всех оладий выкладываем по паре кусочков яблок и переворачиваем. Обжариваем с другой стороны золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи посыпаем сахарной пудрой.

Подавайте оладьи с шоколадным кремом, сгущённым молоком или домашней сметаной. Наслаждайтесь, приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Завтрак #Оладьи #Готовим дома