Просто смешайте три яблока и стакан кефира: самый простой рецепт пышных оладий

Это лучший вариант для сытного завтрака

Приготовить пышные оладьи на завтрак – хорошая идея. Их любят и взрослые, и дети, с удовольствием сметают все.

"Бабусині рецепти" рассказывают, как порадовать близких и приготовить вкусные яблочные оладьи. Воспользуйтесь рецептом и приготовьте, пока есть домашние яблоки.

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.;

кефир – 250 г;

сахар – 4 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

подсолнечное масло – 4 ст. л.;

мука – 300 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Яблоки моем, два фрукта очищаем от кожуры и семян, каждое делим на две части. В миску вливаем кефир, добавляем сахар и яйца, все тщательно перемешиваем. В полученную смесь добавляем растительное масло, высыпаем муку и замешиваем однородное тесто. В тесто высыпаем разрыхлитель и снова перемешиваем. Яблоки натираем на крупной терке в тесто и перемешиваем. На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем тесто. Обжариваем оладьи на среднем огне с одной стороны. Очищаем яблоко, режем его на тонкие кусочки. На необжаренную поверхность всех оладий выкладываем по паре кусочков яблок и переворачиваем. Обжариваем с другой стороны золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи посыпаем сахарной пудрой.

Подавайте оладьи с шоколадным кремом, сгущённым молоком или домашней сметаной. Наслаждайтесь, приятного аппетита.