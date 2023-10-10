Просто смешайте три яблока и стакан кефира: самый простой рецепт пышных оладий
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Это лучший вариант для сытного завтрака
Приготовить пышные оладьи на завтрак – хорошая идея. Их любят и взрослые, и дети, с удовольствием сметают все.
"Бабусині рецепти" рассказывают, как порадовать близких и приготовить вкусные яблочные оладьи. Воспользуйтесь рецептом и приготовьте, пока есть домашние яблоки.
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.;
- кефир – 250 г;
- сахар – 4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 4 ст. л.;
- мука – 300 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Яблоки моем, два фрукта очищаем от кожуры и семян, каждое делим на две части.
- В миску вливаем кефир, добавляем сахар и яйца, все тщательно перемешиваем. В полученную смесь добавляем растительное масло, высыпаем муку и замешиваем однородное тесто. В тесто высыпаем разрыхлитель и снова перемешиваем.
- Яблоки натираем на крупной терке в тесто и перемешиваем.
- На разогретую сковороду с растительным маслом ложкой выкладываем тесто. Обжариваем оладьи на среднем огне с одной стороны.
- Очищаем яблоко, режем его на тонкие кусочки. На необжаренную поверхность всех оладий выкладываем по паре кусочков яблок и переворачиваем. Обжариваем с другой стороны золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи посыпаем сахарной пудрой.
Подавайте оладьи с шоколадным кремом, сгущённым молоком или домашней сметаной. Наслаждайтесь, приятного аппетита.