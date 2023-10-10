Попробуете раз - и жить не сможете без этих болгарских колбасок
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Любят в Болгарии, полюбите и вы
Из мясного фарша можно приготовить невероятное количество блюд. И если все рецепты котлет и мясного хлеба перепробованы, самое время для экспериментов.
Сегодня мы приготовим классические для болгарской кухни колбаски — кебабчета. Их часто готовят во время пикника, поэтому их жарят на гриле. Shuba предлагает же приготовить их в духовке — это будет просто и быстро.
Как приготовить кебабчета — болгарские колбаски
Ингредиенты на 4 порции:
- свинина — 400 г;
- говядина — 400 г;
- сало — 50 г;
- соль, перец черный молотый, зира, сушеный чабрец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо и сало помойте, обсушите, нарежьте кусками и дважды пропустите через мясорубку.
- Полученный фарш посолите, поперчите, приправьте зирой и тимьяном, добавьте 3-4 ст. л. воды и тщательно вымешайте. Накройте миску с фаршем плёнкой и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, но лучше на ночь.
- Через указанное время влажными руками из фарша сформируйте колбаски размером около 10×3 см. Колбаски насадите на замоченные деревянные шпажки.
- Смажьте маслом решетку, выложите на нее кебабчета. Решетку с колбасками отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Периодически переворачивайте их.
Подавайте готовые кебабчета с томатным соусом и свежими овощами! Приятного аппетита!