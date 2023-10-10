Попробуете раз - и жить не сможете без этих болгарских колбасок

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Из мясного фарша можно приготовить невероятное количество блюд. И если все рецепты котлет и мясного хлеба перепробованы, самое время для экспериментов.

Сегодня мы приготовим классические для болгарской кухни колбаски — кебабчета. Их часто готовят во время пикника, поэтому их жарят на гриле. Shuba предлагает же приготовить их в духовке — это будет просто и быстро.

Как приготовить кебабчета — болгарские колбаски

Ингредиенты на 4 порции:

свинина — 400 г;

говядина — 400 г;

сало — 50 г;

соль, перец черный молотый, зира, сушеный чабрец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо и сало помойте, обсушите, нарежьте кусками и дважды пропустите через мясорубку. Полученный фарш посолите, поперчите, приправьте зирой и тимьяном, добавьте 3-4 ст. л. воды и тщательно вымешайте. Накройте миску с фаршем плёнкой и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, но лучше на ночь. Через указанное время влажными руками из фарша сформируйте колбаски размером около 10×3 см. Колбаски насадите на замоченные деревянные шпажки. Смажьте маслом решетку, выложите на нее кебабчета. Решетку с колбасками отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Периодически переворачивайте их.

Подавайте готовые кебабчета с томатным соусом и свежими овощами! Приятного аппетита!