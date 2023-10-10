Укр

Попробуете раз - и жить не сможете без этих болгарских колбасок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Приготовить их не составит большого труда
Приготовить их не составит большого труда. Фото shuba.life

Любят в Болгарии, полюбите и вы

Из мясного фарша можно приготовить невероятное количество блюд. И если все рецепты котлет и мясного хлеба перепробованы, самое время для экспериментов.

Сегодня мы приготовим классические для болгарской кухни колбаски — кебабчета. Их часто готовят во время пикника, поэтому их жарят на гриле. Shuba предлагает же приготовить их в духовке — это будет просто и быстро.

Как приготовить кебабчета — болгарские колбаски

Ингредиенты на 4 порции:

  • свинина — 400 г;
  • говядина — 400 г;
  • сало — 50 г;
  • соль, перец черный молотый, зира, сушеный чабрец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо и сало помойте, обсушите, нарежьте кусками и дважды пропустите через мясорубку.
  2. Полученный фарш посолите, поперчите, приправьте зирой и тимьяном, добавьте 3-4 ст. л. воды и тщательно вымешайте. Накройте миску с фаршем плёнкой и поставьте в холодильник как минимум на 2 часа, но лучше на ночь.
  3. Через указанное время влажными руками из фарша сформируйте колбаски размером около 10×3 см. Колбаски насадите на замоченные деревянные шпажки.
  4. Смажьте маслом решетку, выложите на нее кебабчета. Решетку с колбасками отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Периодически переворачивайте их.

Подавайте готовые кебабчета с томатным соусом и свежими овощами! Приятного аппетита!

Теги:
#Болгария #Рецепт #Колбаски #Готовим дома