Бюджетней и быстрее рецепта не найдете: полчаса - и десерт на столе
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Вам понадобиться 4 ингредиента и немного времени
Запеченные яблоки – это вкусно и полезно. Это не только невероятно вкусный, но еще и полезный десерт. Их можно запекать с творогом, сгущенным молоком и орехами, с сахаром и сливочным маслом, с кленовым сиропом, с медом и изюмом или любыми сухофруктами.
Сегодня вместе с "Главредом" поделимся рецептом фантастической вкуснятины — мы запечем яблоки с медом и корицей. Вам не нужны будут какие-то невероятно сложные продукты, долгие "танцы" у плиты — приготовить такой десерт не составит большого труда. Несмотря на простоту, яблочки вас удивят фантастическим ароматом и невероятным вкусом. Этот десерт будут просить даже самые капризные дети.
Как приготовить запеченные яблоки с медом и корицей
Ингредиенты:
- яблоки — 4 шт.;
- греческий орех — 5 шт.;
- масло сливочное — 30 г;
- корица.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, вырежьте сердцевидки и косточки.
- Грецкие орехи очистите, подробите и засыпьте их в яблоки.
- Яблоки с медом полейте медом, на верхушку положите небольшой кусочек масла и немного присыпьте корицей.
- Духовку разогрейте до 160-180 градусов, отправьте яблоки и выпекайте 30 минут.
Предлагаем удивить своих близких необычными запеченными яблоками с фаршем по рецепту "Телеграфа". Сочетание соленого и сладкого станет хитом на вашем столе.