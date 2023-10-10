Бюджетней и быстрее рецепта не найдете: полчаса - и десерт на столе

Вам понадобиться 4 ингредиента и немного времени

Запеченные яблоки – это вкусно и полезно. Это не только невероятно вкусный, но еще и полезный десерт. Их можно запекать с творогом, сгущенным молоком и орехами, с сахаром и сливочным маслом, с кленовым сиропом, с медом и изюмом или любыми сухофруктами.

Сегодня вместе с "Главредом" поделимся рецептом фантастической вкуснятины — мы запечем яблоки с медом и корицей. Вам не нужны будут какие-то невероятно сложные продукты, долгие "танцы" у плиты — приготовить такой десерт не составит большого труда. Несмотря на простоту, яблочки вас удивят фантастическим ароматом и невероятным вкусом. Этот десерт будут просить даже самые капризные дети.

Как приготовить запеченные яблоки с медом и корицей

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

греческий орех — 5 шт.;

масло сливочное — 30 г;

корица.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, вырежьте сердцевидки и косточки. Грецкие орехи очистите, подробите и засыпьте их в яблоки. Яблоки с медом полейте медом, на верхушку положите небольшой кусочек масла и немного присыпьте корицей. Духовку разогрейте до 160-180 градусов, отправьте яблоки и выпекайте 30 минут.

Предлагаем удивить своих близких необычными запеченными яблоками с фаршем по рецепту "Телеграфа". Сочетание соленого и сладкого станет хитом на вашем столе.