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Бюджетней и быстрее рецепта не найдете: полчаса - и десерт на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие яблочки может приготовить даже ребенок
Такие яблочки может приготовить даже ребенок. Фото gk-press.if.ua

Вам понадобиться 4 ингредиента и немного времени

Запеченные яблоки – это вкусно и полезно. Это не только невероятно вкусный, но еще и полезный десерт. Их можно запекать с творогом, сгущенным молоком и орехами, с сахаром и сливочным маслом, с кленовым сиропом, с медом и изюмом или любыми сухофруктами.

Сегодня вместе с "Главредом" поделимся рецептом фантастической вкуснятины — мы запечем яблоки с медом и корицей. Вам не нужны будут какие-то невероятно сложные продукты, долгие "танцы" у плиты — приготовить такой десерт не составит большого труда. Несмотря на простоту, яблочки вас удивят фантастическим ароматом и невероятным вкусом. Этот десерт будут просить даже самые капризные дети.

Как приготовить запеченные яблоки с медом и корицей

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;
  • греческий орех — 5 шт.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • корица.

Способ приготовления:

  1. Яблоки помойте, вырежьте сердцевидки и косточки.
  2. Грецкие орехи очистите, подробите и засыпьте их в яблоки.
  3. Яблоки с медом полейте медом, на верхушку положите небольшой кусочек масла и немного присыпьте корицей.
  4. Духовку разогрейте до 160-180 градусов, отправьте яблоки и выпекайте 30 минут.

Предлагаем удивить своих близких необычными запеченными яблоками с фаршем по рецепту "Телеграфа". Сочетание соленого и сладкого станет хитом на вашем столе.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Десерт #Готовим дома